В Комитете госконтроля Гродненской области работает «горячая линия» по вопросам соблюдения законодательства в здравоохранении

В Комитете государственного контроля Гродненской области находится на постоянном контроле вопрос эффективного использования бюджетных средств и распоряжения государственным имуществом. Особенное внимание уделяется осуществлению государственных закупок продуктов питания, медицинского оборудования и товарно-материальных ценностей.





Результаты контрольных мероприятий свидетельствуют о том, что в ряде случаев учреждениями здравоохранения не принимаются должные меры по эффективному и рациональному использованию бюджетных средств. Имеют место факты незаконного получения бюджетных средств, нарушения при осуществлении внебюджетной деятельности. Установлены факты приобретения учреждениями товарно-материальных ценностей через посредников, услуги которых ложатся также на бюджет. Не уделяется должное внимание укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, а также не обеспечено должное обслуживание населения. Об этом сообщили в Комитете государственного контроля Гродненской области.

С целью предотвращения и выявления нарушений требований законодательства в учреждениях здравоохранения, а также об имеющихся проблемах в доступности получении медицинских услуг в Комитете государственного контроля Гродненской области с 24 января 2019 года по 28 июня 2019 года будут работать телефоны «горячей линии»: город Гродно (8-152) 79-88-17 и 79-88-18, по которым Вы можете обратиться с вопросами и информировать об имеющихся случаях нарушения законодательства.

Источник: «Гродзенская праўда»