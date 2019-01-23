«Голоса» из Борисова



За 2 года работы за плечами команды педагогов и учащихся – участие в концертах, конкурсах и фестивалях регионального, областного и республиканского уровня, отборы на Славянский базар, национальный отбор конкурса «Детское Евровидение», TV проект «Голос дiти» в Украине и большой авторский проект «Ежегодная музыкальная премия «Голоса» при участии артистов белорусской эстрады. А главное, «Голоса» – это большая и дружная семья, где рождаются творческие идеи и проекты.

В декабря 2018 года на базе центра стартовал новый проект «Встреча со звездой». Каждый месяц в Борисов приезжают популярные артисты белорусской эстрады, медийные личности и музыканты, чтобы пообщаться с учащимися ОПЦ «Голоса» и жителями города. В программе встреч: интервью, выступление артиста, пресс-конференция, розыгрыш призов от гостя, автограф-сессия, фотосессия.

Цель таких встреч – максимально раскрыть творческий потенциал борисовской молодежи и познакомить их с белорусской эстрадой. Проект начал привлекать к себе внимание не только у подростков, но и у взрослых людей, интересующихся музыкой.

Накануне прошла встреча с первым представителем Беларуси на «Детском Евровидении-2003», певицей и телеведущей Ольгой Сацюк. В феврале запланировали и готовятся к встрече с финалистом национального отбора на «Евровидение – 2016, 2018», артистом белорусской эстрады, композитором, аранжировщиком, саундпродюсером Кириллом Гудом.

http://minsk-region.gov.by/ru/glavnyj-novosti/item/37876-golosa-iz-borisova