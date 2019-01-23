Суд вынес приговор по делу о смерти парня, которого после драки доставили в больницу умирать

Суд Октябрьского района Минска вынес приговор Александру Гарбузу. По версии следствия, осенью прошлого года он вместе с Артуром Бруйло до смерти избили парня в магазине. Артур объявлен в межгосударственный розыск . Александра же суд приговорил к 12 годам колонии, сообщает сайт Верховного суда.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Напомним, в октябре столичная милиция сообщила , что Артур и его супруга объявлены в розыск. Следствие подозревает 33-летнего Артура в том, что он выпивал спиртное в компании трех человек, а затем нанес 25-летнему парню множественные удары по голове и туловищу. Затем подозреваемый и его жена отвезли пострадавшего в больницу. Там от полученных травм молодой человек скончался.

Находился в той компании и Александр Гарбуз. Обвинение ему предъявлено по ч. 3 ст. 147 УК — «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (…) повторно, либо в отношении двух или более человек, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

— Гарбузу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, — написано на сайте Верховного суда. — Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях особого режима.

Кроме того, Гарбуз должен возместить отцу погибшего парня ущерб в размере 1140 рублей 55 копеек и 50 000 рублей — компенсацию морального вреда.

К слову, после трагедии Артур и его жена уехали в Россию. Женщина вернулась . По делу она проходит как свидетель. Мужчина в розыске, на родину не торопится и виновным себя не считает. Об этом он рассказал в нескольких роликах, которые снял и выложил на YouTube.