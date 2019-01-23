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Суд вынес приговор по делу о смерти парня, которого после драки доставили в больницу умирать
24.01.2019 14:52 — Новости Общества | Tut.by
Суд Октябрьского района Минска вынес приговор Александру Гарбузу. По версии следствия, осенью прошлого года он вместе с Артуром Бруйло до смерти избили парня в магазине. Артур
Напомним, в октябре столичная милиция
Находился в той компании и Александр Гарбуз. Обвинение ему предъявлено по ч. 3 ст. 147 УК — «Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения (…) повторно, либо в отношении двух или более человек, либо повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».
— Гарбузу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет, — написано на сайте Верховного суда. — Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях особого режима.
Кроме того, Гарбуз должен возместить отцу погибшего парня ущерб в размере 1140 рублей 55 копеек и 50 000 рублей — компенсацию морального вреда.
К слову, после трагедии Артур и его жена уехали в Россию. Женщина
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Суд Октябрьского района Минска вынес приговор Александру Гарбузу. По версии следствия, осенью прошлого года он вместе с Артуром Бруйло во время драки до смерти...
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