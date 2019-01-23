В Минздраве рассказали, насколько выросли зарплаты у медиков

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве рассказали, насколько с 1 января выросли зарплаты медицинских работников бюджетных учреждений здравоохранения. Соответствующую информацию публикует ведомственная газета "Медицинский вестник" со ссылкой на пресс-службу Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Рост расчетной начисленной зарплаты медиков без учета материального стимулирования по итогам года сложится следующим образом: у врачей - на Br12-33 в месяц в расчете на одну должность, на Br16-45 с учетом выполнения дополнительной работы.

В частности, врач-хирург стационара с высшей квалификационной категорией и со стажем работы свыше 15 лет, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь, выполняющий работу на одну должность, получит на Br33 больше. Его зарплата вырастет с Br1174 в декабре 2018 года до Br1207 в январе 2019 года. Зарплата врача-хирурга стационара без квалификационной категории и со стажем работы от 10 до 15 лет - на Br16 (с Br970 до Br986).

Врач-терапевт приемного отделения стационара без квалификационной категории со стажем работы до 5 лет получит больше на Br14 (Br1059), участковый врач-терапевт с первой квалификационной категорией и стажем свыше 15 лет - на Br16 (Br959), врач общей практики амбулатории общей практики, расположенной в сельской местности, с первой квалификационной категорией и стажем работы от 10 до 15 лет - на Br18 (с Br1154 до Br1172). Январская зарплата врача-инфекциониста поликлиники без квалификационной категории и со стажем от 5 до 10 лет выросла на Br14 (до Br789), врача-интерна - на Br12 (до Br622).

Что касается средних медработников, их зарплата повысилась на Br8-16 в расчете на одну должность, на Br10-21 - с учетом выполнения дополнительной работы. У фармацевтических работников - на Br3 и на Br4 соответственно.

По поручению главы государства с 1 сентября 2018 года успешно был реализован первый этап повышения заработной платы работникам здравоохранения. С 1 января 2019 года со вступлением в силу постановления Совмина №36 началась реализация второго этапа повышения заработной платы работникам здравоохранения. Как отметили в Минздраве, в последующие периоды запланировано дальнейшее увеличение размера доплат медицинским работникам.

Глава государства подписал указ от 18 января 2019 года №27 "Об оплате труда работников бюджетных организаций", которым определены основные подходы к комплексному изменению системы оплаты труда работников бюджетных организаций. В частности, указано, что при введении новой системы оплаты труда с 1 января 2020 года не допускается снижение размеров начисленной заработной платы (без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введения новых условий оплаты труда.

Приказом Минздрава от 26 декабря 2018 года №1384 создана рабочая группа по внедрению новой системы оплаты труда работников бюджетных организаций здравоохранения. Ее задача - подготовка нормативного правового акта Минздрава, позволяющего урегулировать отраслевые особенности оплаты труда медицинских и фармацевтических работников, в том числе порядок осуществления стимулирующих (надбавки, премии) и компенсирующих (доплаты) выплат.

Определены бюджетные организации системы здравоохранения, в которых будет проводиться апробация новых условий оплаты труда, охватывающие все виды, условия, формы и уровни оказания медпомощи, должности медицинских и фармацевтических работников.-0-