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Дело о драке в бобруйском секонде. Предпринимателя обвиняют в вымогательстве, женщина требует еще денег

24.01.2019 15:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Суд в Бобруйске 24 января возобновил слушания по уголовному делу о драке в магазине б/у одежды «Евро-хенд». Владельцу торговой точки Николаю Нарожному, который с 11 января находится под стражей, предъявлено обвинение в вымогательстве с применением насилия.


Николай Нарожный с мамой и женой перед задержанием 11 января. Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Перед началом заседания выяснилось, что адвокат обвиняемого Татьяна Вертинская накануне подала ходатайство о том, чтобы дело переквалифицировали по ч.2 ст. 384 «Принуждение к исполнению обязательств». Ее предыдущее ходатайство об освобождении Николая Нарожного из-под стражи было отклонено.

Cо слов старшего помощника прокурора Бобруйска Николая Тишкевича, во время драки Николай Нарожный требовал от Алины Нестерович 200 долларов США в качестве компенсации за украденные вещи. Легкие телесные повреждения, которые при этом были нанесены женщине, позволяют квалифицировать действия подсудимого как вымогательство с применением насилия.

Николай Нарожный с предъявленным ему обвинением не согласился.

Потерпевшая Алина Нестерович рассказала, что 9 октября она зашла в магазин, разговаривая по мобильному телефону со знакомым, остановилась возле вешалок с одеждой — и в этот момент владелец «Евро-хенд» Николай Нарожный ее окликнул. Далее мужчина запер дверь в магазине изнутри и включил ей видеозапись, на которой видно, как потерпевшая кладет в карман трусы.

— Я сразу признала, что совершила кражу, но больше ничего не успела сказать — он ударил меня металлической трубой от вешалки по ноге, — заявила в суде Алина Нестерович.


Фото: Мирон Климович, TUT.BY

Женщина рассказала, что во время драки обвиняемый несколько раз таскал ее за волосы, хватал за горло, дважды повалил на пол, наступая коленями на грудную клетку. За каждый удар, по ее словам, предприниматель требовал по 100 долларов, грозился выбить потерпевшей зубы и «вообще убить». Во время конфликта Николай Нарожный разбил трубой мобильник потерпевшей и порвал рюкзак (материальный ущерб позже был полностью возмещен), также он, по ее словам, пытался снять с потерпевшей золотое кольцо, якобы в счет уплаты долга, и требовал кошелек, который Алина Нестерович, с ее слов, «засунула в джинсы». На момент драки в кошельке у потерпевшей находилось 5 тысяч российских рублей, 10 евро, 4 доллара США и «немного мелочи» в белорусских рублях. Потасовка закончилась после того, как она, по ее словам, продемонстрировала мужчине свой расчетный листок с небольшой зарплатой, чтобы доказать — денег у нее нет. Узнав фамилию потерпевшей и место ее работы, предприниматель успокоился и отпер дверь в магазине.

Женщина утверждает, что сама на предпринимателя не нападала и не наносила ему удары — лишь защищалась.

Слова потерпевшей вызвали вопросы у судьи Натальи Огладковой — и она зачитала показания Алины Нестерович в ходе следствия. В итоге потерпевшая уточнила, что ударов по ногам металлической трубой было всего два, а не «не менее трех», как она заявила во время дачи показаний в суде. Возникли вопросы и у адвоката обвиняемого: представитель защиты уточнила, действительно ли Нестерович серьезно восприняла угрозы предпринимателя о том, что тот готов ее убить. Получив утвердительный ответ, адвокат поинтересовалась, почему же ради спасения жизни потерпевшая не отдала нападавшему кошелек. Алина Нестерович пояснить это не смогла.

Во время заседания потерпевшая озвучила свои требования по возмещению морального ущерба в рамках уголовного дела — его она оценила в 5 тысяч рублей, заявив, что «этот человек полностью испортил мне жизнь». С учетом иска по гражданскому делу о защите чести и достоинства, в котором Нестерович требует от предпринимателя 2,5 тысячи рублей компенсации, общая сумма финансовых претензий к предпринимателю составляет 7,5 тысяч.

Продолжение слушаний по уголовному делу о драке в магазине назначено на 6 февраля. Слушания по гражданскому иску состоятся 28 января.

 
 
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Владельцу торговой точки Николаю Нарожному, который с 11 января находится под стражей, предъявлено обвинение в вымогательстве с применением насилия.
 
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