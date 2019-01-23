Бывший пациент райбольницы в Желудке отправится в колонию за попытку убить медсестру

70-летний житель Щучинского района осужден за покушение на убийство медсестры в больнице городского поселка Желудок. Инцидент случился в мае, сообщает милиция.

Пенсионер во время утреннего осмотра больных напал на медсестру с ножом и точильным брусом. Он нанес несколько ударов в голову, но женщина активно сопротивлялась и ей вовремя помогли — это спасло жизнь.

Следователям и суду пенсионер объяснял, что недоволен предвзятым к нему отношением со стороны медиков, от которых он якобы не получал качественного ухода и лечения.

«Эти доводы тщательно проверялись в ходе предварительного и судебного следствия, но оказались полностью беспочвенными и надуманными», — рассказали в милиции.

Известно, что раньше мужчина совершал правонарушения на почве пьянства. Эксперты констатировали, что у него хронический алкоголизм, а из-за органического расстройства личности он не мог в полной мере осознавать и руководить своими действиями.

20 декабря суд признал пенсионера виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, к нему применят принудительные меры безопасности и лечения.