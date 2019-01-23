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В Новополоцке снова убийство: нашли тело пропавшей женщины-парикмахера, подозревают сына
24.01.2019 15:39 — Новости Общества | Tut.by
Трагически завершился поиск 51-летней Ольги Кураш из Новополоцка, которая пропала неделю назад. Нашли тело женщины, в убийстве подозревают ее собственного сына. Об этом
Последний раз женщину видели дома 17 января, откуда она вышла в минувший четверг и пропала. По данным TUT.BY, Ольга Кураш работала в парикмахерской, а жила вместе с семьей сына в квартире на улице Я.Купалы. О розыске
В УВД сообщили: во время розыска было выдвинуто несколько версий, опросили родных и знакомых.
«Была получена информация о возможной причастности к убийству новополочанки ее 31-летнего сына. Мужчина дал признательные показания, а также указал место, где спрятал тело погибшей», — рассказала официальный представитель витебского УВД Ольга Шкуратова.
В ходе поисковых мероприятий в Ушачском районе был обнаружен труп женщины. Там сейчас работает следственно-оперативная группа.
Новополоцким городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство), за преступление грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.
Обстоятельства и мотивы совершения преступления выясняются.
Напомним, днем ранее в Новополоцке завершился другой поиск:
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В убийстве подозревают ее собственного сына.
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