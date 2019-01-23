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В Новополоцке снова убийство: нашли тело пропавшей женщины-парикмахера, подозревают сына

24.01.2019 15:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Трагически завершился поиск 51-летней Ольги Кураш из Новополоцка, которая пропала неделю назад. Нашли тело женщины, в убийстве подозревают ее собственного сына. Об этом сообщает милиция Витебской области.

Последний раз женщину видели дома 17 января, откуда она вышла в минувший четверг и пропала. По данным TUT.BY, Ольга Кураш работала в парикмахерской, а жила вместе с семьей сына в квартире на улице Я.Купалы. О розыске писали милиция и волонтеры отряда «Ангел».


Фото: УВД Витебского облисполкома

В УВД сообщили: во время розыска было выдвинуто несколько версий, опросили родных и знакомых.

«Была получена информация о возможной причастности к убийству новополочанки ее 31-летнего сына. Мужчина дал признательные показания, а также указал место, где спрятал тело погибшей», — рассказала официальный представитель витебского УВД Ольга Шкуратова.


Фото: пресс-служба УВД Витебского облисполкома

В ходе поисковых мероприятий в Ушачском районе был обнаружен труп женщины. Там сейчас работает следственно-оперативная группа.

Новополоцким городским отделом СК возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 Уголовного кодекса (Убийство), за преступление грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Обстоятельства и мотивы совершения преступления выясняются.

Напомним, днем ранее в Новополоцке завершился другой поиск: нашли убитым 42-летнего мужчину, которого искали две недели. Там тоже возбуждено уголовное дело по факту убийства, причем с отягчающими обстоятельствами.

 
 
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