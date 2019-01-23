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БелНаггетс, ролл-шаурма, маффины и суфле. Как обновили меню для школьных обедов по цене 2 руб 44 коп

24.01.2019 16:11 — Новости Общества | Tut.by  
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В декабре в меню минских школ и гимназий появилось 15 новых блюд. Среди них наггетсы, кебаб и даже ролл с сыром, который ребята между собой прозвали шаурмой. Несмотря на некоторые фаст-фудные названия, еда, говорят повара, максимально полезная. О том, как такое возможно, о цене на новинки и предпочтениях учеников, TUT.BY рассказали специалисты.


На часах 11.45 в школе № 180 Минска закончился третий урок. Ученики 5-х и 6-х классов спешат в столовую. На столах у них шашлычок из курицы и рис «Мозаика». «Мозаика» как раз из нового ассортимента. Кроме крупы здесь морковь, консервированный горошек и кукуруза.

— Блюдо получилось яркое, все как любят дети, — говорит Инна Гришук, заведующая производством 180-й школы.


Рис «Мозаика» и шашлычок. Многие старшеклассники заказывают сразу двойную порцию шашлычка.

Именно дети, а точнее их современные вкусовые предпочтения, и стали основной причиной обновлений. От старого меню ребята подустали. На тарелках оставались недоеденные порции, нужно было что-то делать. Над новым ассортиментом думали технологи комбинатов школьного питания из девяти районов Минска. Список с предложениями получился немалый, в нем выделили топ-15.

— Мы заметили: старшеклассники, которые учатся в школах возле ресторанов с фаст-фудом, иногда пытаются обедать там. Нам же хотелось, чтобы они ели у нас: все-таки школьное питание гораздо более здоровое, — описывает ситуацию Наталья Алганова, начальник участка школьного питания Центрального района КШП Минска. — Поэтому определяясь с основным списком блюд, значительное внимание мы уделяли их внешнему виду, а также присматривались, чтобы название было на слуху.

Первыми еще в ноябре 2018-го новинки попробовали ученики 12 столичных школ. Дегустируя блюда, они заполняли анкеты: отвечали, что вкусно, что — не очень, и высказывали свои пожелания. Большинству все понравилось — и с декабря роллы, кебабы и другие вкусности вошли в зимний ассортимент всех столовых.


Ролл «Маленький Цезарь» с сыром, который школьники между собой называют шаурмой. Фото: из архива ГУПР Мингорисполкома.

Новые блюда в меню повторяются раз в две недели. Например, ролл «Маленький Цезарь» с сыром подают каждую вторую среду. Из топ-15 — это самое популярное блюдо у детей. В день, когда его готовят, в классах в столовую записываются все или почти все ученики.

— Делаем мы его очень щадяще. Берем тонкий лаваш. Внутрь кладем свежую капусту, помидор, сыр и куриное филе, — описывает тонкости процесса Наталья Лабецкая, инженер-технолог участка школьного питания Центрального района КШП Минска. — Мясо проходит термообработку на электросковороде и, как в шаурме, нарезано ломтиками. Для соуса используем сметану, соленый огурец и чеснок. Никакого майонеза и кетчупа.

Это изначальный рецепт. Позже его немного доработали. Чтобы придать роллу румяную корочку, его стали смазывать яйцом и запекать.

«БелНаггетс» и кебаб «Златка» с фаст-фудом тоже объединяет лишь схожесть названия и внешний вид. В первом блюде не используют фритюра. Второе — котлета из курицы и свинины.

— Как ни крути, а рубленное мясо, зразы, тефтели — все это для детей котлеты, — объясняет Наталья Лабецкая. — Поэтому, чтобы изменить восприятие блюда, «Златку», мы нанизываем на шпажку. Новая форма подачи — и ученикам уже интереснее.

На вопрос: не возмущаются ли дети, когда вместо фастфуда, получают здоровую еду, специалисты в один голос отвечают — нет.


Кебаб «Златка». Фото: из архива ГУПР Мингорисполкома.

— Конечно, всем угодить, невозможно, поэтому новые блюда обсуждаемы, — поясняет ситуацию Наталья Алганова. — Те же наггетсы. Кто-то из детей сказал: «Не очень». Мы пригласили в школу родителей, дали им попробовать — большинству понравилось. Но были и те, для кого они показались «совершенно сухими». Вкусы у всех разные. В тоже время, если ребенку не нравится, он может выбрать блюдо второго комплекса или взять что-то со свободного меню.

«Цена обеда 2 рубля 44 копейки, плюс-минус 10 процентов»

Меню полдников тоже обновилось. Тут появились «Кукис с курагой», «Шоколадный маффин» и «Ванильный». Хотя многие по-прежнему предпочитают печеные пирожки.

Старшеклассники, которых повара зовут более привередливыми, «заценили» запеканку «Петруха».


— Они называют ее суфле, — делится наблюдениями Инна Гришук и рассказывает рецепт. — Готовят ее из прокрученного куриного филе, кстати, мясо курицы дети любят больше всего. Добавляют сыр, немного майонеза — и запекают.

Это единственное блюдо в двухнедельном новом меню, где есть майонез.

— Но его количество здесь минимально, — уточняет Татьяна Лабушева, главный специалист отдела общего питания ГУПР Мингорисполкома. — К тому же, данный продукт выпускают специально для школьного питания. Он на лимонной кислоте, без консервантов, и добавки в нем минимизированы.

Вообще, говорят специалисты, в школьном питании стараются максимально придерживаться принципов ЗОЖ и ПП. Продукты — натуральные. Способы обработки — тушение, запекание. Жарка, если есть, то минимальна.


С осени чай и компоты слали менее сладкими. А в зимнем меню появилось три вида новых салатов.

— С осени компоты и чай в столовых стали менее сладкими. Норму уменьшили с 15 грамм на порцию до 12, — рассказывает Наталья Алганова. — Кроме того, блюда начали класть меньше соли. Из всех нововведений — это, наверное, дети почувствовали больше всего. Старшеклассники подходили к поварам, просили подсолить. Звонили родители, спрашивали: что случилось с едой? Мы объясняли, что теперь все меньше солят. Где-то в октябре к этим нормам уже все привыкли и замечательно себя чувствуют.

— А еще, когда в новом меню появился «Сырный пудинг из рикотты», мы победили у школьников творожный недуг, — шутит Инна Грушик. — Дело в том, что творог дети не очень любят. Мы сравниваем: на одной неделе у нас идет запеканка с изюмом. Изюм некоторые ученики не едят. Кто-то его выбирает, кто-то просто оставляет блюдо на тарелке. А пирог из рикотты — идет на ура. Старшеклассники называют его чизкейк, а малыши — мороженое.


БелНаггетс. Фото: из архива ГУПР Мингорисполкома.

Кстати, еще один продукт, который не любят школьники, — рыба. В новом меню ее попробовали «замаскировать».

— В «сеченики из рыбы» технологи придумали добавить чуть-чуть чеснока, который нейтрализует рыбный запах, — делится секретами Инна Гришук. — Сюда добавляют крахмал, яйцо — получаются рубленные оладьи. Их немного обжаривают на сковороде. И доготавливают в жарочном шкафу. Как-то у одного из учеников, который доедал порцию, спросила: «А что это было?». Он мне: «Не знаю, но вкусно». Я говорю: «Это же рыба». «Да ладно», — смотрит на меня.

Хотя попадаются на эту удочку не все дети. Как-то, пока блюда школьники еще только пробовали, в одной из анкет мальчик написал: «Как вы эту рыбу не прячьте, я знаю: она там есть».


— А как все это разнообразие повлияло на цену порции?

— Денежные нормы не менялись, ведь продукты, которые мы используем, в основном остались прежними. Цена обеда 2 рубля 44 копейки, плюс-минус 10 процентов, — объясняет Наталья Алганова. — Но в столовую дети теперь бегут с большим удовольствием, и у поваров горят глаза. Когда видишь, что ученики едят с охотой, и работать интереснее.

Сейчас специалисты думают над новинками в весеннем меню. Правда, о том, что в нем будет, говорят: «Пока секрет».

 
Теги: Минск
 
 
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В декабре в меню минских школ и гимназий появилось 15 новых блюд. Среди них наггетсы, кебаб и даже ролл с сыром. Несмотря на некоторые фаст-фудные названия, еда...
 
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