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В Малиновке открывают новый детский сад

24.01.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by  
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На улице Яна Чечота, 34 откроют новый типовой ясли-сад № 176. Это произойдет 25 января. Подробности сообщает агентство «Минск-Новости».


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Трехэтажный сад рассчитан на 230 детей. Из 12 групп две предназначены для малышей, 10 — для воспитанников от трех до семи лет.

Новый детский сад построен по типовому проекту. Как и в других, тут будут бассейн, музыкальный и физкультурный залы, игровая комната, кабинеты для занятий разных кружков, административно-хозяйственный и медицинский блоки, кабинеты для специалистов, прачечная. Также в садике создана современная безбарьерная среда для детей с ограниченными физическими возможностями.

На территории обустроены спортивная, игровые площадки, а также площадка для обучения правилам дорожного движения.

В помещениях детского сада установили систему внутренней локальной связи, садик в целях безопасности оборудовали 16 видеокамерами. Штат уже укомплектован.

 
Теги: Минск
 
 
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На территории сада есть спортивная, игровые площадки, а также площадка для обучения правилам дорожного движения.
 
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