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В Малиновке открывают новый детский сад
24.01.2019 16:08 — Новости Общества | Tut.by
На улице Яна Чечота, 34 откроют новый типовой ясли-сад № 176. Это произойдет 25 января. Подробности сообщает агентство «
Трехэтажный сад рассчитан на 230 детей. Из 12 групп две предназначены для малышей, 10 — для воспитанников от трех до семи лет.
Новый детский сад построен по типовому проекту. Как и в других, тут будут бассейн, музыкальный и физкультурный залы, игровая комната, кабинеты для занятий разных кружков, административно-хозяйственный и медицинский блоки, кабинеты для специалистов, прачечная. Также в садике создана современная безбарьерная среда для детей с ограниченными физическими возможностями.
На территории обустроены спортивная, игровые площадки, а также площадка для обучения правилам дорожного движения.
В помещениях детского сада установили систему внутренней локальной связи, садик в целях безопасности оборудовали 16 видеокамерами. Штат уже укомплектован.
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На территории сада есть спортивная, игровые площадки, а также площадка для обучения правилам дорожного движения.
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