Минтруда назвало ключевые направления развития занятости и мотивации труда

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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более эффективные механизмы мотивации труда, развитие всех форм предпринимательства и самозанятости граждан, а также формирование условий для непрерывного обучения и повышения квалификации - ключевые направления работы по устойчивому развитию человеческого потенциала в Беларуси. Об этом сообщил заместитель министра труда и социальной защиты, руководитель межведомственной рабочей группы по социальным вопросам Совета по устойчивому развитию Валерий Ковальков на сессии Национального форума по устойчивому развитию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одним из ключевых элементов устойчивого развития и повышения доходов населения выступает формирование условий для достойного труда - Цель №8. Это и высокопроизводительные рабочие места, и достойная оплата труда", - сказал Валерий Ковальков.

Приоритетные задачи в области оплаты труда в рамках Национальной стратегии устойчивого развития на период до 2035 года: обеспечение соответствия темпов роста заработной платы и производительности труда; разработка действенных механизмов мотивации труда высококвалифицированных специалистов; широкое применение таких систем оплаты труда, как участие в прибылях, оплата по трудовому рейтингу, дополнительные мотиваторы (социальные льготы и компенсации, страхование медицинских расходов и т.д.).

Создание высокопроизводительных рабочих мест напрямую связано с индустриализацией регионов, освоением новых производств. Особая роль отводится таким формам занятости, как развитие малого и среднего предпринимательства, семейного бизнеса, самозанятости населения. Важное направление - расширение практики применения нестандартных форм занятости, содействие развитию Е-занятости (дистанционная занятость, телеработа) и других форм организации труда с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Большая роль отводится развитию Национальной системы квалификаций, разработке профессиональных стандартов. В 2018 году утвержден первый из 45 запланированных стандартов - на такой вид трудовой деятельности, как оценочная. В целом для разработки профстандартов выбраны три сферы наиболее массовые с точки зрения занятости: обслуживание; машиностроение; энергетика и возобновляемые источники энергии.

Выделил Валерий Ковальков и такие аспекты, как развитие инклюзивной занятости (в том числе через развитие социального предпринимательства), женского и молодежного бизнеса.-0-