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Средняя зарплата в Беларуси в декабре 2018 года превысила Br1,1 тыс.
24.01.2019 16:17 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2018 года составила Br1 115,3, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В ноябре прошлого года заработок белорусов в среднем составлял Br994.-0-
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24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в декабре 2018 года составила Br1 115,3, сообщили БЕЛТА в...
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