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Мама покусанного соседским бойцовым псом в Гродно мальчика написала заявление в прокуратуру
24.01.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by
Мама мальчика, пострадавшего от укусов соседского стаффордширдского терьера во дворе, написала заявление в прокуратуру. Оттуда его направили в районную администрацию,
Дело рассматривается в рамках уголовно-процессуального законодательства, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко. Сейчас проверку по всем фактам проводит ИДН и администрация Октябрьского района.
— Дата судебно-медицинской экспертизы пока не назначена. Оценить степень повреждений можно только после того, как завершится лечение. В зависимости от их тяжести будет даваться правовая оценка, — рассказал Максим Базыленко.
Глава администрации Октябрьского района города Гродно Олег Белинский сообщил, что после того, как заявление к ним поступило, его сразу рассмотрели и дали поручения, направленные на проверку всех фактов данного дела.
Напомним, 16 января в Гродно на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков, около подъезда
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Оттуда заявление направили в районную администрацию.
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