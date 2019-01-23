﻿ Мама покусанного соседским бойцовым псом в Гродно мальчика написала заявление в прокуратуру. 21.by
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Мама покусанного соседским бойцовым псом в Гродно мальчика написала заявление в прокуратуру

24.01.2019 16:28 — Новости Общества | Tut.by  
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Мама мальчика, пострадавшего от укусов соседского стаффордширдского терьера во дворе, написала заявление в прокуратуру. Оттуда его направили в районную администрацию, сообщает «Гродненская правда».


Фото: NewGrodno

Дело рассматривается в рамках уголовно-процессуального законодательства, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Максим Базыленко. Сейчас проверку по всем фактам проводит ИДН и администрация Октябрьского района.

—  Дата судебно-медицинской экспертизы пока не назначена. Оценить степень повреждений можно только после того, как завершится лечение. В зависимости от их тяжести будет даваться правовая оценка, — рассказал Максим Базыленко.

Глава администрации Октябрьского района города Гродно Олег Белинский сообщил, что после того, как заявление к ним поступило, его сразу рассмотрели и дали поручения, направленные на проверку всех фактов данного дела.

Напомним, 16 января в Гродно на мальчика-первоклассника, возвращавшегося из школы домой после уроков, около подъезда напал стаффордширский терьер, которого выгуливал третьеклассник, проживающий в этом же подъезде. Стафф вцепился в лицо ребенка — его смог оттащить только взрослый мужчина, случайно оказавшийся неподалеку. У мальчика — рваные раны глаза и травмы мягких тканей лица.

 
Теги: Гродно
 
 
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