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Автор видео в метро, которое президент назвал «конфликтом белорусов-мудаков»: «Мама нічога не ведае»

24.01.2019 17:12 — Новости Общества | Tut.by  
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В конце прошлой недели президент прокомментировал недавний конфликт в минском метро, видео которого российские СМИ использовали как пример нападок на русских в Беларуси. На видео после короткой потасовки белорусскоязычный мужчина выгоняет из вагона метро пассажира в шапке казака. Свои действия он сопровождает словами: «Чемодан, вокзал, Россия». По словам Александра Лукашенко, узнав об этом инциденте, он поручил немедленно разобраться. Сегодня президент снова вспомнил о конфликте на видео и заверил, что русских с белорусами столкнуть не удастся. Мы бы не стали искать героев ролика, если бы ему не уделили столько внимания в верхах. TUT.BY расспросил автора съемки, что же все-таки произошло в метро, и вызывали ли его из-за этого в милицию. Второй участник конфликта с журналистами общаться отказался, в ГУВД инцидент пока не прокомментировали.


Кадр из сюжета НТВ 14 января

«Я понимаю, что всякие могут быть случаи. Оказывается, там русскими, как они говорят, и не пахло. Это был конфликт двух мудаков-белорусов. Иначе не скажешь. Притом он быстро был снят на видео (сейчас это просто делается) и вброшен в интернет. И они (российские СМИ. — Прим.) за это ухватились. Оказывается, один белорус, который когда-то был осужден (сотрудник ОМОНа, за взятку был посажен, вышел из тюрьмы). Второй был тоже белорус полуотмороженный. И завязалась потасовка. Причем здесь русские?!» — рассказал Александр Лукашенко.

С автором видео мы встречаемся в редакции TUT.BY. Молодой человек просит не указывать в тексте его имя и фамилию. Для простоты будем звать его Алексей. Леше чуть за двадцать, на интервью он пришел в вышиванке. Рассказывает, что у него высшее образование, сейчас в запланированном отпуске, а в середине февраля в госучреждении, где он работает, ему отдадут трудовую.

— У мяне заканчваўся кантракт. На наступны дзень пасля інцыдэнту мне прынеслі паперу аб тым, што дагавор са мной не працягнуць, — рассказывает собеседник. — З кіраўніцтвам мы не заўсёды разумелі адзін аднаго, таму размовы пра маё звальненне былі і раней, — рассказывает он.

О работе, которая совсем скоро станет бывшей, Алексей не жалеет. Сейчас, говорит, он в поиске. Ситуацию с «казаком» называет политическим перфомансом.

—  Я ехаў з сябрам у метро і ўбачыў на пероне чалавека ў папасе. Падышоў да яго і ўключыў відэа. Калі я стаў здымаць, ён пачаў адварочвацца. Потым мы пачалі адзін аднаго абражаць. Ён мяне паслаў і зайшоў у вагон. Думаў, я звалю. Але нешта пайшло не так.

«Нешта пайшло не так» — это значит, что Алексей тоже зашел в вагон, а позже сбил с головы мужчины папаху. По словам молодого человека, в тот момент он был трезв. При этом ни он, ни его оппонент друг друга не били.

Видео «Нашай нiвы»

—  А чем он вас изначально смутил?

—  Папахай. Выкарыстанне папахі, сведчыць пра датычнасць да субкультуры казакаў, — говорит собеседник. — Калі чалавек апранаецца, не так, як усе, ён ставіць пад пагрозу ўласны грамадскі спакой. Ён парушае маё права, я адпаведна — яго.

На вопрос о том, как папаха нарушила его права, Алексей отвечает, что он и его идейные товарищи пытаются «супрацьдзейнiчаць расійскай пагрозе».

—  Гэта разборкі паміж субкультурамі. Умоўна кажучы, гэта так, як было ў 1990-х. Калі канфлікт мог узнікнуць паміж, напрыклад, гопнікамі і панкамі. Увогуле, у нас правілы такія: іх актывісты не кранаюць нас, мы іх. Але разы два на месяц паміж намі адбываюцца канфлікты з-за цішотак ці стужак. Калі ты ў гэтым варышся, разумееш, што ўсё гэта натуральна.

При этом, говорит, что во время конфликта ему не важно было, русский перед ним или, например, белорус. Дело было исключительно в папахе, которой «чалавек дэманстраваў свою прыналежнасць да казацкай субкультуры».

На вопрос, зачем все снимали на видео, отвечает: для безопасности.

— Для ўласнай бяспекі кожны чалавек можна выкарыстоўваць розныя сродкі самаабароны, — поясняет молодой человек. — Калі ёсць відэа, аспрэчыць нешта ў судзе становіцца складана.

Видео конфликта Алексей с друзьями выложили в интернет сами. На то, что ролик так подхватят российские СМИ, отреагировали спокойно. В принципе, говорит, такой реакции они и ждали. Ссылку на новость, где ситуацию комментирует Александр Лукашенко, ему сбросили друзья. Особого удивления все это у молодого человека не вызвало.

— А как вы отреагировали на фразу про конфликт белорусов-мудаков?

— Гэта найлепшая пахвала, — то ли в шутку, то ли всерьез отвечает Алексей. — Усім вядома, калі нам кажуць, не чакайце дэвальвацыі, значыць яна будзе. Але калі ён выказаўся, для сябе я вырашыў: раз да гэтага не затрымалі, то ўжо і не затрымаюць.

— А мама что сказала?

— Яна нічога не ведае, і дай Бог не даведаецца, — улыбается молодой человек. — Але ўвогуле, сям’я звыкла, што каля мяне заўсёды нешта неспакойнае адбываецца.

С мужчиной в папахе после инцидента Алексей не встречался и смысла в этом не видит. Сам этот человек общаться с TUT.BY отказался. Через знакомого, с которым мы разговаривали, он передал, что его вызывали в правоохранительные органы, и за подробностями посоветовал обратиться туда. Алексей же говорит: его в милицию пока не вызывали.

Пресс-служба ГУВД ситуацию пока не прокомментировала.

 
Теги: Новости
 
 
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TUT.BY расспросил автора и участника скандального видео в минском метро о том, что же все-таки произошло на перроне и в вагоне, и вызывали ли его из-за этого в милицию.
 
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