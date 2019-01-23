В Гродно парень организовал онлайн-бордель - и всех обманул

22-летний парень из Гродно под предлогом организации интимных услуг выманил у интернет-пользователей свыше 10 тыс. рублей, сообщает Генпрокуратура.

Мужчину обвиняют в более чем 150 эпизодах, связанных с обманом людей, которые хотели получить услуги сексуального характера.

— С сентября 2016 года по май 2018-го он создал в одной из социальных сетей сообщества «Организация досуга», «Эскорт Беларусь», «Эскорт агентство Беларусь» и др. — и предлагал участникам воспользоваться услугами девушек «с пониженной социальной ответственностью» за вознаграждение, — рассказали в прокуратуре. — При этом он изначально не планировал исполнять обязательства: расчет был на то, что обманутые мужчины из-за стыда не обратятся в правоохранительные органы.

Деньги в режиме предоплаты должны были перечисляться на карту обвиняемого.

Для поддержания интереса молодой человек распространял на странице одной из групп фотографии порнографического характера из интернета.

Теперь парень обвиняется в мошенничестве и распространении порнографии. Скоро его ждет суд.