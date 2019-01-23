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Минчанин, которого искали 17 лет, нашелся в Украине

24.01.2019 18:24 — Новости Общества | Tut.by  
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В Украине нашли минчанина, который пропал без вести 17 лет назад. Сводку опубликовал поисково-спасательный отряд «Ангел».


В 2001 году минчанин Дмитрий Шулинский уехал в Днепропетровск работать на стройке и пропал.

Родственники мужчины обратились в розыск еще в начале 2000-х, когда он перестал выходить на связь, но поиски не давали никакого результата, пояснили TUT.BY в поисково-спасательном отряде.

Недавно ориентировки мужчины снова появились в интернете, к делу подключились и украинские полицейские.

Выяснилось, что 43-летний Дмитрий жив, просто перестал общаться с родственниками.

— Даже не знаем, как так получилось, но по счастливой случайности, нужные глаза его увидели в Украине, — рассказали в поисковом отряде «Ангел».

 
 
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К розыску подключились даже украинские полицейские
 
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