Минчанин, которого искали 17 лет, нашелся в Украине

В Украине нашли минчанина, который пропал без вести 17 лет назад. Сводку опубликовал поисково-спасательный отряд « Ангел ».





В 2001 году минчанин Дмитрий Шулинский уехал в Днепропетровск работать на стройке и пропал.

Родственники мужчины обратились в розыск еще в начале 2000-х, когда он перестал выходить на связь, но поиски не давали никакого результата, пояснили TUT.BY в поисково-спасательном отряде.

Недавно ориентировки мужчины снова появились в интернете, к делу подключились и украинские полицейские .

Выяснилось, что 43-летний Дмитрий жив, просто перестал общаться с родственниками.

— Даже не знаем, как так получилось, но по счастливой случайности, нужные глаза его увидели в Украине, — рассказали в поисковом отряде «Ангел».