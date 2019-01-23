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Декрет президента: где запрещено курить и кому нельзя продавать жидкость для электронных сигарет

24.01.2019 18:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Президент Беларуси 24 января подписал декрет № 2, которым ужесточил антитабачное законодательство. Цель документа — последовательное ограничение доступности табачных изделий, предотвращение негативного влияния курения на состояние здоровья населения, сообщили в пресс-службе президента. Коснутся изменения и так называемых электронных сигарет.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Документ предусматривает корректировку декретов от 17 декабря 2002 года № 28 и от 18 октября 2007 года № 4, регулирующих производство, оборот и потребление табачных изделий.

«Декретом предусмотрено законодательное урегулирование производства, оборота и использования электронных систем курения, а также устройств, используемых для нагревания табака без его горения или тления — систем для потребления табака.
Устанавливается, что на такие системы будут распространяться отдельные правовые нормы, действующие в отношении производства, оборота и потребления табачных изделий», — сказано в сообщении.

В частности, право на осуществление деятельности, связанной с производством
и оборотом систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них, предоставляется только субъектам хозяйствования Беларуси. Запрещается:

  • открытая выкладка жидкостей для электронных систем курения в витринах и ином торговом оборудовании,
  • реклама, продажа несовершеннолетним жидкостей для электронных систем курения.

Будут введены ограничения по местам продажи, использования (потребления) электронных систем курения.

В документе указано также, где полностью запрещено курение: во вспомогательных помещениях жилых домов, лифтах, автомобилях, перевозящих детей до 14 лет, на детских площадках, рабочих местах в помещениях, территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей, учреждениях образования, подземных переходах, на остановочных пунктах и посадочных площадках.

Кроме того, запрещено использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных с наименованием видов табачных изделий.

С 1 января 2020 года вводятся требования к продаже в магазинах, имеющих торговую площадь более 1000 кв. м, табачных изделий, систем для потребления табака, электронных систем курения и жидкостей для них только через товарные отделы. С 1 января 2022 года вводится запрет на использование для хранения и продажи табачных изделий в магазинах и павильонах оборудования, размещаемого над контрольно-кассовыми узлами.

 
 
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Президент Беларуси 24 января подписал декрет № 2, которым ужесточил антитабачное законодательство.
 
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