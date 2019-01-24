В Бресте прокурор запросила 5 и 7 лет колонии экс-милиционерам, которые обвиняются в мошенничестве

24 января в суде Ленинского района Бреста прошли прения по уголовному делу двух бывших сотрудников милиции, которые обвиняются в махинациях с недвижимостью .





В своем выступлении гособвинитель отметила, что считает вину экс-правоохранителей доказанной. Одного обвиняемого, Валерия К., прокурор попросила признать виновным в мошенничестве в особо крупном размере, превышении власти или служебных полномочий и назначить 5 лет усиленного режима с конфискацией имущества, штрафом в размере 500 базовых величин (12 750 рублей), лишением спецзвания «майор милиции» и права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Валерий К. признал вину только по эпизодам с мошенничеством. Его адвокат попросил суд не наказывать подзащитного строго и назначить 3 года лишения свободы.

Валерий К. в своем последнем слове также попросил суд о снисхождении:

«Стыдно, что мы с ним (вторым обвиняемым Юрием Г. — Прим. TUT.BY) носили форму и защищали граждан, а сейчас оказались на скамье подсудимых. Я прошу простить меня за мои противоправные действия».

Для второго экс-участкового, Юрия Г., прокурор запросила 7 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества за мошенничество в особо крупном размере, превышение власти или служебных полномочий и хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Обвинение также попросило суд назначить ему 800 базовых величин (20 400 рублей) штрафа, лишить спецзвания «лейтенант милиции» и права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, сроком на 5 лет. Юрий Г. свою вину не признал. Он отрицал свое участие в инкриминируемых ему преступлениях и отметил, что на скамью подсудимых попал по вине своего бывшего напарника, Валерия К., которому в своем последнем слове он иронично сказал «большое спасибо»:

«Я этому человеку доверял. Все. Доверие иссякло. Все, что он просил, я сделал. Все, чем мог, помог. А теперь вижу, как он помог мне».

В общей сложности по делу проходят трое потерпевших. Родственники обвиняемых возместили им ущерб в полном объеме. Самое тяжкое преступление, которое вменяется экс-милиционерам — мошенничество в особо крупном размере — касается махинаций с недвижимостью. На то время обвиняемые работали участковыми в Ленинском РОВД. В сентябре 2015 года они убедили продать двухкомнатную квартиру брестчанина Юрия О., который злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Потерпевшему они пообещали приобрести новое жилье в одном из райцентров Брестской области. Квартиру обвиняемые продали через знакомого, который не был посвящен в детали схемы. Жилье реализовали за 31 тысячу долларов. Денег от продажи «двушки» бывший владелец жилья, которого они поселили в чужом доме в Кобринском районе, так и не получил.

Они же потребовали у потерпевшего Юрия снять деньги с валютного депозита, который тот унаследовал после смерти матери. Мужчина выполнил требование обвиняемых.

Бывшему участковому Юрию Г. также вменялось завладение ноутбуком потерпевшего и мобильным телефоном другого участника процесса, брестчанина Романа К.

Кроме того, Валерий К. обвиняется в том, что в декабре 2016 года при проведении проверки в отношении жителя Москвы, который в брестском баре подрался с посетителем, потребовал у него деньги якобы для того, чтобы передать в больницу потерпевшему и уладить с ним конфликт. Испугавшийся россиянин передал участковому 235 белорусских рублей и 20 тысяч российских, которые не были переданы пострадавшему, писала «Брестская газета».

Приговор экс-милиционерам огласят 1 февраля.