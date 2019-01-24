Приглашаем к участию в чековой приватизации

Комитет государственного имущества Минского облисполкома информирует, что в подразделениях ОАО «АСБ Беларусбанк», обслуживающих Минскую область, к обмену на чеки «Имущество» предлагаются акции 35 акционерных обществ как регионального так и республиканского значения, в числе которых предприятия промышленного и строительного комплексов, транспорта и иные.
Для осуществления обмена необходимо обратиться в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк», выполняющее данную операцию, с паспортом и сертификатом ИПЧ «Имущество» (поиск ближайшего отделения можно осуществить на официальном сайте банка
Подробную информацию об обмене можно получить в отделениях банка и на его официальном сайте
Обращаем внимание, что постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 1 февраля 2016 г. № 79 срок обращения именных приватизационных чеков «Имущество» установлен по 30 июня 2019 года.».