Учащимся Кореличского государственного строительного профессионального лицея вручили билеты БРСМ нового образца

Сегодня, 24 января, ряды Молодёжного отряда охраны правопорядка пополнились ещё на несколько человек. В стенах Кореличского государственного строительного профессионального лицея первый секретарь РК ОО «БРСМ» Евгений Пархомович вручил троим учащимся — Дмитрию Дубешко, Артуру Азизу и Максиму Кнышу удостоверения членов МООП. Ещё трое ребят — Кирилл Еремейко, Роман Федорако и Дмитрий Губенков стали членами Белорусского республиканского союза молодёжи, получив при этом билеты нового образца.

Обновленный молодёжный билет представляет собой пластиковую карту. В неё включена вся необходимая информация, в том числе личные данные её держателя и иные сведения. На лицевой стороне билета указаны фамилия, имя, отчество члена организации, дата его рождения, дата и место выдачи билета, а также фотография и личный номер. Каждой карте присваивается уникальный код принадлежности к области и конкретному территориальному комитету.

Также во время заседания обсуждались вопросы о деятельности Молодёжного отряда охраны правопорядка, его дальнейших планах и перспективах. Ребята высказывали свои идеи и предложения с целью повышения эффективности работы МООП.

















Виктория КОСТЮК

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