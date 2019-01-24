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Учащимся Кореличского государственного строительного профессионального лицея вручили билеты БРСМ нового образца

24.01.2019 — Новости Общества | Полымя  
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Сегодня, 24 января, ряды Молодёжного отряда охраны правопорядка пополнились ещё на несколько человек. В стенах Кореличского государственного строительного профессионального лицея первый секретарь РК ОО «БРСМ» Евгений Пархомович вручил троим учащимся — Дмитрию Дубешко, Артуру Азизу и Максиму Кнышу удостоверения членов МООП. Ещё трое ребят — Кирилл Еремейко, Роман Федорако и Дмитрий Губенков стали членами Белорусского республиканского союза молодёжи, получив при этом билеты нового образца.

Обновленный молодёжный билет представляет собой пластиковую карту. В неё включена вся необходимая информация, в том числе личные данные её держателя и иные сведения. На лицевой стороне билета указаны фамилия, имя, отчество члена организации, дата его рождения, дата и место выдачи билета, а также фотография и личный номер. Каждой карте присваивается уникальный код принадлежности к области и конкретному территориальному комитету.

Также во время заседания обсуждались вопросы о деятельности Молодёжного отряда охраны правопорядка, его дальнейших планах и перспективах. Ребята высказывали свои идеи и предложения с целью повышения эффективности работы МООП.

Учащимся Кореличского государственного строительного профессионального лицея вручили билеты БРСМ нового образца

Учащимся Кореличского государственного строительного профессионального лицея вручили билеты БРСМ нового образца

Учащимся Кореличского государственного строительного профессионального лицея вручили билеты БРСМ нового образца

Учащимся Кореличского государственного строительного профессионального лицея вручили билеты БРСМ нового образца

Виктория КОСТЮК
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Сегодня, 24 января, ряды Молодёжного отряда охраны правопорядка пополнились ещё на несколько человек. В стенах Кореличского государственного строительного...
 
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