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«Это слив ливневых вод». «Беллесбумпром» ответил Киеву по поводу возможного загрязнения Березины
25.01.2019 07:18 — Новости Общества | Tut.by
Видео, на котором из трубы целлюлозно-картонного комбината в реку Березину течет непонятная жидкость и пена, — объяснимое явление, которое не несет в себе экологической угрозы. Концерн «Беллесбумпром»
«На видео снят кратковременный процесс слива ливневых (дождевых, талых) вод, которые не несут какой-либо экологической угрозы для окружающей среды», — пояснили в концерне.
Там объяснили, что данные воды образуются в процессе естественного таяния снега, льда, выпадения осадков. Они накапливаются в резервуарах, отстаиваются и по мере накопления сливаются, проходя через механический фильтр. В зимнее время года это происходит в среднем 2 раза в неделю. Слив воды длится около 15 минут. В процессе слива дождевых вод происходит активное движение воды, падающая вода перемешивается с воздухом, и как следствие образуется пена. Образованию пены способствует наличие в воде микроорганизмов, минеральных веществ и органических примесей естественного происхождения. Данные вещества содержатся в минимальном количестве и не влияют на установленные предельно допустимые концентрации.
«После проведения очистки ливневых вод методами отстаивания и механической очистки проводится анализ стоков и принимается решение о сливе либо о дополнительной очистке. В процессе слива Центральная производственная лаборатория ЦКК проводит дополнительный анализ сточных вод из трубы мелиоративной канавы. На предприятии имеется дополнительный трубопровод, позволяющий в случае необходимости отвести ливневые воды на очистные сооружения промышленных стоков, для прохождения полного цикла очистки», — добавили в «Беллесбумпроме».
В концерне отметили, что в настоящее время ливневые воды отводятся на очистные сооружения промышленных стоков, а слив ливневых вод в мелиоративный канал не происходит.
«Ситуация вокруг завода сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК искусственно нагнетается отдельными лицами и СМИ. Распространение в СМИ непроверенной и недостоверной информации в отношении завода сульфатной целлюлозы является явной провокацией», — подчеркнули в «Беллесбумпроме».
Напомним, накануне Украина
Ранее местные жители
Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на
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«Ситуация вокруг завода сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК искусственно нагнетается отдельными лицами и СМИ», - подчеркнули в «Беллесбумпроме».
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