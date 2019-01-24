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«Это слив ливневых вод». «Беллесбумпром» ответил Киеву по поводу возможного загрязнения Березины

25.01.2019 07:18 — Новости Общества | Tut.by  
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Видео, на котором из трубы целлюлозно-картонного комбината в реку Березину течет непонятная жидкость и пена, — объяснимое явление, которое не несет в себе экологической угрозы. Концерн «Беллесбумпром» ответил на обеспокоенность Министерства экологии и природных ресурсов Украины по поводу возможного загрязнения реки Березины.

«На видео снят кратковременный процесс слива ливневых (дождевых, талых) вод, которые не несут какой-либо экологической угрозы для окружающей среды», — пояснили в концерне.

Там объяснили, что данные воды образуются в процессе естественного таяния снега, льда, выпадения осадков. Они накапливаются в резервуарах, отстаиваются и по мере накопления сливаются, проходя через механический фильтр. В зимнее время года это происходит в среднем 2 раза в неделю. Слив воды длится около 15 минут. В процессе слива дождевых вод происходит активное движение воды, падающая вода перемешивается с воздухом, и как следствие образуется пена. Образованию пены способствует наличие в воде микроорганизмов, минеральных веществ и органических примесей естественного происхождения. Данные вещества содержатся в минимальном количестве и не влияют на установленные предельно допустимые концентрации.

«После проведения очистки ливневых вод методами отстаивания и механической очистки проводится анализ стоков и принимается решение о сливе либо о дополнительной очистке. В процессе слива Центральная производственная лаборатория ЦКК проводит дополнительный анализ сточных вод из трубы мелиоративной канавы. На предприятии имеется дополнительный трубопровод, позволяющий в случае необходимости отвести ливневые воды на очистные сооружения промышленных стоков, для прохождения полного цикла очистки», — добавили в «Беллесбумпроме».

В концерне отметили, что в настоящее время ливневые воды отводятся на очистные сооружения промышленных стоков, а слив ливневых вод в мелиоративный канал не происходит.

«Ситуация вокруг завода сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК искусственно нагнетается отдельными лицами и СМИ. Распространение в СМИ непроверенной и недостоверной информации в отношении завода сульфатной целлюлозы является явной провокацией», — подчеркнули в «Беллесбумпроме».

Напомним, накануне Украина обратилась к белорусским властям с просьбой предоставить актуальную информацию о возможном загрязнении реки Березины. В Министерстве экологии и природных ресурсов Украины высказали озабоченность распространенной в СМИ информации о загрязнении опасными веществами Березины, которая впадает в Днепр. В украинском ведомстве также отметили, что пробы воды показали, что значения основных гидрохимических показателей соответствуют установленным нормативам, кроме железа общего — превышение в 3,2 раза, и марганца — превышение в 6,2 раза.

Ранее местные жители сообщили «Радыё Свабода», что в Березину сбрасывают неочищенные сточные воды со Светлогорского целлюлозно-картонного комбината, что может послужить вероятной причиной загрязнения реки. Заместитель генерального директора по идеологии Светлогорского целлюлозно-картонного комбината Сергей Горбачев рассказал, что это был плановый сброс, который «не угрожает экологии».

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы построили на базе целлюлозно-картонного комбината. Это проект по белорусско-китайскому инвестиционному договору. Генподрядчиком выступает китайская корпорация САМСЕ. Завод должны были построить еще в 2015 году. Однако сроки не раз отодвигались. Наконец в декабре прошлого года предприятие заработало. С этого же времени люди начали жаловаться на «удушающий специфический запах».

 
 
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«Ситуация вокруг завода сульфатной беленой целлюлозы Светлогорского ЦКК искусственно нагнетается отдельными лицами и СМИ», - подчеркнули в «Беллесбумпроме».
 
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