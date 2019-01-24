Без поводка и намордника: в Кобрине доберман набросился на 14-летнюю девочку

19 января в Кобрине на улице Первомайской на 14-летнюю девочку напала собака, сообщает kobrincity.by со ссылкой на Кобринский РОВД.



После нападения на теле пострадавшей остались раны. Фото: kobrincity.by

Сигнал о происшествии поступил в оперативно-дежурную службу около 10.30 в по телефону. Милиция установила, что житель города Кобрина выгуливал свою собаку без поводка и намордника. Пес бросился на проходившего ребенка.

Родители девочки так описывают произошедшее:

— 19 декабря, приблизительно в 10 часов утра, дочь вышла после факультативного занятия в школе на остановку. Вдруг увидела, что в ее сторону несется собака — не успела опомниться, как она набросилась на нее. Хватала зубами за сапоги и куртку, девочка пыталась увернуться, но тщетно, собака вцепилась в колено, после этого ребенку все же удалось отбиться сумкой. По словам дочки, собака была черно-коричневого цвета, внешне похожа на добермана.

Далее пес бросился на другую сторону улицы, где стоял мужчина с ребенком, в этот момент, по всей видимости, появился хозяин, которому удалось отозвать собаку.

Оправившись от шока, школьница заметила раны на ноге. Позвонила родителям, те отвезли дочку в приемной покой Кобринской ЦРБ, где ребенку оказали необходимую медицинскую помощь. В настоящее время девочка проходит курс лечения.

Ситуацию прокомментировал заместитель начальника Кобринского РОВД Виктор Турчинович:

— В отношении хозяина собаки в настоящее время ведется административный процесс. Проводится проверка. За нарушения правил содержания домашних или хищных животных статьей 15.47 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь предусмотрена ответственность. Так, за нарушение правил содержания животных, хозяину грозит штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. В случае, если питомец причинил вред здоровью людей или имуществу — размер штрафа составит от 10 до 30 базовых. В исключительных случаях применяется административный арест.