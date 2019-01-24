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Мороз ослабнет. Погода в Витебске в выходные
25.01.2019 08:04 — Новости Общества | Tut.by
В выходные дни погоду будут определять атмосферные фронты, они принесут ослабление мороза,
26 января, в субботу, ожидается снег и метель. Температура воздуха ночью составит −11…13 °С, днем — −9…11 °С.
В воскресенье, 27 января, без осадков, облачно. Ночью — до −15 °С, в дневные часы — до −10 °С.
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В выходные дни погоду будут определять атмосферные фронты, они принесут ослабление мороза.
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