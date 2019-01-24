Мороз ослабнет. Погода в Витебске в выходные

В выходные дни погоду будут определять атмосферные фронты, они принесут ослабление мороза, сообщает pogoda.by.

26 января, в субботу, ожидается снег и метель. Температура воздуха ночью составит −11…13 °С, днем — −9…11 °С.

В воскресенье, 27 января, без осадков, облачно. Ночью — до −15 °С, в дневные часы — до −10 °С.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи на POGODA.TUT.BY .