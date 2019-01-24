Заветные «попиццот», капремонты, шаурма в школе и «конфликт белорусов-мудаков» - все за вчера

Доброе утро!

Минчане, как погода у вас в Каменной Горке? А у вас, жители домов на Площади Победы? А в Уручье, друзья?.. Мы тут спросили Белгидромет, насколько может различаться температура воздуха в разных районах города и что это за понятие — погода мегаполиса. И знаете — были удивлены ! «В ночь на 11 января в центре Минска была температура — минус 16 °C, а на окраинах воздух охлаждался до минус 20−21 °С. То есть разница в погоде между районами города запросто может быть пять градусов!»





А пока давайте вспомним, чем мы жили вчера, в четверг, 24 января.

Что вам нужно знать обязательно?





Международный валютный фонд недавно рассказал о состоянии белорусской экономики и ее перспективах. Экономист Сергей Чалый озаботился: похоже, рост нашей экономики может в ближайшей перспективе не просто остановиться, а стать отрицательным… В общем, обсудили это все вчера в очередной «Экономике на пальцах» (если вы пропустили прямой эфир — вот здесь все в записи ).

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В минских школах стали кормить по-новому . Наггетсы, кебаб, ролл с сыром, который ребята между собой прозвали шаурмой! Ого! Несмотря на некоторые фастфудные названия, еда, говорят повара, максимально полезная. Как такое возможно и сколько это стоит ?! «В столовую дети теперь бегут с большим удовольствием!».

. Наггетсы, кебаб, ролл с сыром, который ребята между собой прозвали шаурмой! Ого! Несмотря на некоторые фастфудные названия, еда, говорят повара, максимально полезная. ?! «В столовую дети теперь бегут с большим удовольствием!». На этой неделе белорусская столица принимает чемпионат Европы по фигурному катанию . По периметру «Минск-Арены» развешаны плакаты Алины Загитовой и Хавьера Фернандеса, на трибунах — десант россиян, для которых соседний Минск — райское наслаждение по ценам и чистоте. Западноевропейцы традиционно восторгаются широкими улицами и шепчутся: «Здесь лучше, чем в Москве». Обязательно прочтите репортаж о Минске, поглощенном очередным спортивным праздником , — скоро же еще один! (На минском льду болельщики, к сожалению, не увидят долгожданной дуэли Загитовой и Медведевой, но их точно ждет несколько заруб, за которыми интересно следить, как за интригующим сериалом — давайте смотреть!).





Все новости четверга, 24 января





Кстати. Вчера в галерее TUT.BY открылась выставка наших фотокорреспондентов. Это не только результаты работы целого года. ​​​​​​Это еще и возможность узнать о невероятных жизненных перипетиях и поворотах, которые стоят за, казалось бы, простыми кадрами, меняют первое восприятие картинки и помогают взглянуть глубже на репортаж, личность снимающего и саму ситуацию. Вот здесь можно почитать о том, как получились лучшие кадры года , — и обязательно приходите увидеть их своими глазами!

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