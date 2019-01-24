Заветные «попиццот», капремонты, шаурма в школе и «конфликт белорусов-мудаков» - все за вчера

Минчане, как погода у вас в Каменной Горке? А у вас, жители домов на Площади Победы? А в Уручье, друзья?.. Мы тут спросили Белгидромет, насколько может различаться температура воздуха в разных районах города и что это за понятие — погода мегаполиса. И знаете — были удивлены! «В ночь на 11 января в центре Минска была температура — минус 16 °C, а на окраинах воздух охлаждался до минус 20−21 °С. То есть разница в погоде между районами города запросто может быть пять градусов!»
А пока давайте вспомним, чем мы жили вчера, в четверг, 24 января.
Что вам нужно знать обязательно?
Если вы увидите на здании вывеску «Дабрабыт» — не удивляйтесь, ничего нового: Минск сменил название и надеется на успешную приватизацию">один из белорусских банков просто сменил название.
На днях правительство приняло постановление о порядке проведения капремонта в многоэтажках: вот здесь рассказываем, как будут утеплять дома при капитальном ремонте, а здесь — зачем теперь обязательно будут устанавливать терморегуляторы на батареях в квартирах (если счетчики тепла вместе с ними все равно не появятся).
Курильщикам снова усложняют жизнь: рассказываем, где, в соответствии с новым Декретом президента, ни в коем случае нельзя будет курить, и какие ужесточения коснутся электронных сигарет. Друзья, проще (и дешевле, напомним!) бросить!
Экс-президент Украины Виктор Янукович признан виновным по делу о госизмене и «развязывании агрессивной войны». Его, напомним, почти полтора года судят в Киеве заочно — все эти годы он находится в России.
Что происходит в Венесуэле и почему это важно для Беларуси — вот здесь объясняем на пальцах. Экономический и гуманитарный кризис там за последние полторы недели перешел в острый политический. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента страны, а действующий президент Николас Мадуро стягивает к Каракасу войска — и говорит, что не покинет свой пост. Там, похоже, теперь два президента. Наш МИД вмешиваться не собирается, несмотря на все дружеские отношения: «Венесуэльский народ может самостоятельно справиться с возникающими трудностями без вмешательства извне».
Международный валютный фонд недавно рассказал о состоянии белорусской экономики и ее перспективах. Экономист Сергей Чалый озаботился: похоже, рост нашей экономики может в ближайшей перспективе не просто остановиться, а стать отрицательным… В общем, обсудили это все вчера в очередной «Экономике на пальцах» (если вы пропустили прямой эфир — вот здесь все в записи).
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В минских школах стали кормить по-новому. Наггетсы, кебаб, ролл с сыром, который ребята между собой прозвали шаурмой! Ого! Несмотря на некоторые фастфудные названия, еда, говорят повара, максимально полезная. Как такое возможно и сколько это стоит?! «В столовую дети теперь бегут с большим удовольствием!».
На этой неделе белорусская столица принимает чемпионат Европы по фигурному катанию. По периметру «Минск-Арены» развешаны плакаты Алины Загитовой и Хавьера Фернандеса, на трибунах — десант россиян, для которых соседний Минск — райское наслаждение по ценам и чистоте. Западноевропейцы традиционно восторгаются широкими улицами и шепчутся: «Здесь лучше, чем в Москве». Обязательно прочтите репортаж о Минске, поглощенном очередным спортивным праздником, — скоро же еще один! (На минском льду болельщики, к сожалению, не увидят долгожданной дуэли Загитовой и Медведевой, но их точно ждет несколько заруб, за которыми интересно следить, как за интригующим сериалом — давайте смотреть!).
Новости спорта. Биатлонистка Ирина Кривко заняла 17-е место на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, очки заработала еще Елена Кручинкина, остальные представительницы нашей команды не отобрались в гонку преследования (за ней мы будем следить завтра). Еще завтра можно посмотреть женский финал Australian Open — смотрите, кто там встретится. Ну, аминское хоккейное «Динамо» стабильно — снова проиграло.
Давайте обсудим, как быть здоровыми. Вот здесь расскажем, что вреднее: поздно ужинать или мало спать, здесь — какие продукты будут защищать вас от рака, а здесь — почему не нужно есть много жареной рыбы.
И традиционное ми-ми-ми напоследок. Вы все еще считаете, что любовь, ласка и забота свойственна лишь человеческому миру? Посмотрите на эти фотографии. Животные, которые попали в кадр, вполне могли бы дать фору некоторым непутевым людям-родителям. Или нам только так кажется?
Кстати. Вчера в галерее TUT.BY открылась выставка наших фотокорреспондентов. Это не только результаты работы целого года. Это еще и возможность узнать о невероятных жизненных перипетиях и поворотах, которые стоят за, казалось бы, простыми кадрами, меняют первое восприятие картинки и помогают взглянуть глубже на репортаж, личность снимающего и саму ситуацию. Вот здесь можно почитать о том, как получились лучшие кадры года, — и обязательно приходите увидеть их своими глазами!
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