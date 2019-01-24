Удивительные люди, которые умеют в обычном увидеть необычное, простыми инструментами создать уникальные шедевры. Ничто не дает настоящему мастеру столько вдохновения и силы, как родная земля…

Чтобы жизнь со всеми её радостями и невзгодами и в 80 была прекрасна, надо не уставать каждый день находить красоту в окружающей природе, беззаветно любить свою малую родину и земляков — рецепт, проверенный на опыте замечательным мастером Анной Савельевной Осипковой. Убедились в этом все, кто посетил мероприятие, прошедшее в Новолукомльском Дворце культуры.





Началось оно с открытия выставки творческих работ талантливой землячки с символичным названием «Я хочу вам подарить свою любовь». Автор прибыла в выставочный зал одной из первых. Её переполняло волнение: Анна Савельевна впервые присутствовала на своей собственной выставке. Она прошла по залу, останавливаясь возле каждой работы и всматриваясь. При этом лицо её было одухотворено, некоторые скульптурные композиции вызывали улыбку, другие — грусть. Дольше всего задержалась у «Божьей матери». С ней у мастерицы связаны особые воспоминания. Когда работа над скульптурой была завершена, неожиданно обнаружилась трещина на нимфе, что очень опечалило Анну Савельевну. Она долго переживала и не знала, как быть. Ответ подсказал сын: вставить небольшой деревянный клинок. Через неделю от трещины не осталось и следа. Объяснений нет — чудо!

Большинство шедевров рук умелицы — теперь золотой фонд Чашникского исторического музея. Раньше Анна Савельевна часто заглядывала в учреждение культуры, чтобы «проведать» свои творения. Теперь здоровье не позволяет, поэтому эта выставка стала хорошей возможностью увидеть работы снова, прикоснуться к ним. Мастер с грустью вспоминает былые годы. И условий для творчества тогда особых не было, и инструменты были на вес золота. Зато жизнь наполняло желание творить. Впрочем, оно осталось и сегодня. Только вот силы уже не те: любимую резьбу пришлось оставить.





Возможно, от этого скульптуры особенно так дороги. В них — воплощённые в дереве сцены сельской жизни. Можно подолгу рассматривать работы «У колодца», «Проказники», «Рыбак», «Бражники», «Семья», «Спящая девушка», «Забияки», «Цыганский танец», «Грибной дождь», «Бабье лето»… Смотреть и восхищаться. Но повторить их невозможно. Они — отражение очарованной души автора.

— Имя Анны Осипковой известно не только на чашникской земле, но и за пределами нашей республики. Её работы вошли в государственный каталог историко-культурного наследия нашей страны, — подчеркнула директор Чашникского исторического музея Л. Г. Кастянка. — В скульптурах Анны Савельевны читается любовь к людям, родному краю. Был случай, когда ей предлагали продать их в музей Гродно. Но мастер отказала, передав их в наш музей. Она объясняла это тем, что в скульптурах она запечатлела чашникских людей. За это мы очень благодарны автору. Ведь её работы — золотой фонд Чашникского исторического музея. Они завораживают не только обычных посетителей, но и ценителей искусства, научных сотрудников, приезжающих к нам из других городов, стран.

Затем Людмила Григорьевна рассказала историю о юном посетителе. Пришла как-то на экскурсию группа из детского сада. Когда собрались уходить, хватились одного мальчика. Бросились искать и нашли возле деревянной скульптуры матери: малыш гладил милое лицо. Настолько чётко автор сумела передать образ, что он до глубины тронул душу мальчика.

На выставке были представлены удивительные живописные произведения. По словам Л. Г. Кастянка, у Анны Савельевны своё видение мира, сказочное. И каждое из них по-особенному интересное, красочное и великолепное, заслуживает внимания.

Воодушевлённых знакомством, встречей с талантливой землячкой и её работами посетителей пригласили в малый зал.

Жизнь каждого человека неповторима, уникальна, и тем ценнее она, дороже, прекраснее, если прожита не зря, если есть о чём вспомнить и что рассказать. В справедливости этих слов убедились, побывав в Новолукомльском Дворце культуры на вечере-портрете, посвящённом талантливому труженику родной земли, мастеру своего дела — Анне Савельевне Осипковой. На праздничную встречу по случаю её 80-летнего юбилея приехали почётные гости — руководители района, сельисполкома, учреждений культуры и образования, собрались односельчане виновницы торжества, её близкие, друзья, знакомые. В этот день царила особая атмосфера душевности, радости, приподнятости.

Много хороших слов услышала Анна Савельевна Осипкова во время мероприятия.

— Чашникская земля вырастила немало замечательных людей, — отметила в своём выступлении заместитель председателя Чашникского райисполкома З. И. Федорцова. — Среди них — открытый, добрый, честный, искренний человек — уважаемая Анна Савельевна. Поздравляем вас с юбилеем. Пускай ваша жизнь и в дальнейшем будет озарена Божественным светом любви к людям. Человек поистине украшает родную землю своими благими делами, красивой и чистой душой. Здоровья вам и благополучия.

Зинаида Ивановна вручила Анне Савельевне Осипковой Благодарственное письмо председателя Чашникского районного исполнительного комитета.

Она родилась, выросла и всю жизнь провела на территории Новозарянского сельсовета, одного из красивейших уголков Чашниччины. Детство маленькой девочки из крестьянской семьи не назовёшь безмятежным и радостным. Горькую отметку оставило военное лихолетье. Не до роскоши было в семье и в послевоенные годы. Маленькую Аню растили бабушка и дедушка. Возможно, именно они привили ей искренность и доброту, честность, скромность, а ещё — безграничную любовь к родному краю, людям. Земляки не могли не приехать на встречу с Анной Савельевной.

Поздравления звучали от председателя Новозарянского сельисполкома, коллектива Кащинского культурно-спортивного центра и библиотеки, директора школы.

Много тёплых слов и пожеланий было сказано в этот день Анне Савельевне Осипковой. Цветы, подарки. В исполнении хора ветеранов Новолукомльского ДК звучали душевные песни, создававшие праздничную атмосферу мероприятия. Ведущие рассказали о нелёгком жизненном и творческом пути талантливой землячки.





Покинуть родную землю, разбудившую в ней талант, Анна Савельевна так и не решилась. А заманчивых предложений было много.

Помимо огромного количества уникальных работ, которые хранятся в музее, учреждениях культуры и частных коллекциях, она своё великолепие запечатлила и в другом. Благодаря золотым рукам Анны Савельевны обычная деревенская изба в маленькой деревне Млын превратилась в настоящий терем с резными воротами, возле которого всякий проезжий остановится. Усадьба даже спустя несколько лет после того, как её покинула хозяйка, являет собой райский уголок.

И это ещё не всё. В самом Кащино два обычных сельских домика она сделала теремами. Есть теремок, где не обошлось без её участия, и в Новолукомле. Жители города энергетиков ласково окрестили его «пряничным» домиком.

Многое сделано за жизнь. Но всё куда-то разошлось. То попросят, то сама подарит. Работы очень часто забирали на выставки. Имя Анны Савельевны знают в Боливии, во Франции, в Германии. В Ливадийском дворце в Ялте есть скульптура. Она не составляла каталогов, не вела записей, никогда не считала свое творчество источником заработка — уникальные творения просто дарила людям, всем нам. И в этом она вся — простая сельская женщина, необычайно талантливая…

Наталья СТУКАЛОВА.