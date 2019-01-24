Признайтесь прямо сейчас — вам наверняка хотелось узнать о своих преподавателях что-то личное. Но кто из нас в итоге это сделал? В день студента мы исправляем это недоразумение: в нашей студии преподаватели и их студенты задали друг другу 10 неудобных вопросов. Спойлер: педагоги тоже спят на парах, иногда называют студентов плохими словами, практикуют жестокие наказания, а студенты зачастую не против подкатить к преподавателю.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Подкаты студенток, сон на вокзале и красивая ложь. Неловкие вопросы преподавателям и студентам 10 неудобных вопросов друг другу.