Зарплаты врачей выростут на 6-15 долларов в эквиваленте

Согласно последним данным, заработная плата врачей, а также медперсонала в этом году вырастет незначительно.

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на "Медицинский вестник", рост начисленной зарплаты медиков без учета материального стимулирования по итогам года сложится следующим образом: у врачей - на 12-33 рублей в месяц в расчете на одну должность, на 16-45 рублей с учетом выполнения дополнительной работы.

Согласно примеру ведомственного издания Минздрава, врач-хирург стационара с высшей квалификационной категорией и со стажем работы свыше 15 лет, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь, выполняющий работу на одну должность, получит на 33 рублей больше. Его зарплата вырастет с 1174 рублей в декабре 2018 года до 1207 рублей в январе 2019 года. Зарплата врача-хирурга стационара без квалификационной категории и со стажем работы от 10 до 15 лет - на 16 рублей (с 970 до 986 рублей).

Что касается средних медработников, их зарплата повысилась на 8-16 рулей в расчете на одну должность, на 10-21 рубля - с учетом выполнения дополнительной работы. У фармацевтических работников - на 3 и на 4 рубля соответственно.