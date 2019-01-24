ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Зарплаты врачей выростут на 6-15 долларов в эквиваленте

25.01.2019 09:34 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Согласно последним данным, заработная плата врачей, а также медперсонала в этом году вырастет незначительно.

Как пишет БЕЛТА со ссылкой на "Медицинский вестник", рост начисленной зарплаты медиков без учета материального стимулирования по итогам года сложится следующим образом: у врачей - на 12-33 рублей в месяц в расчете на одну должность, на 16-45 рублей с учетом выполнения дополнительной работы.

Согласно примеру ведомственного издания Минздрава, врач-хирург стационара с высшей квалификационной категорией и со стажем работы свыше 15 лет, оказывающий высокотехнологичную медицинскую помощь, выполняющий работу на одну должность, получит на 33 рублей больше. Его зарплата вырастет с 1174 рублей в декабре 2018 года до 1207 рублей в январе 2019 года. Зарплата врача-хирурга стационара без квалификационной категории и со стажем работы от 10 до 15 лет - на 16 рублей (с 970 до 986 рублей).

Что касается средних медработников, их зарплата повысилась на 8-16 рулей в расчете на одну должность, на 10-21 рубля - с учетом выполнения дополнительной работы. У фармацевтических работников - на 3 и на 4 рубля соответственно.

Напомним, что заработные платы в сфере образования и здравоохранения с 1 января подняли в соответствии с постановлением Совмина от 19 января 2019 г. Медработники со средним специальным образованием получат доплату с 13% до 16% оклада. Доплаты фармацевтическим работникам (со средним спецобразованием) составят 1% оклада.

 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно последним данным, заработная плата врачей, а также медперсонала в прошлом году выросла незначительно.
 
Новости дня
Новости общества
 
«Работа следователя требует полной отдачи…»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика