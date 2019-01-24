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2336-я база хранения вещевого имущества (БХВИ) отмечает 77-ю годовщину со дня образования

25.01.2019 — Новости Общества | Единство  
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Наша справка

Ее история началась с 25 января 1942 года. Согласно историческому формуляру именно тогда был сформирован 2336-й полевой фронтовой обозно-вещевой склад для выполнения задач по оперативному снабжению войск вначале Западного, а с 1944-го – 3-го Белорусского фронтов. Несмотря на объективные трудности, возникавшие в связи с поставкой материальных средств в условиях ведения войны, труженики склада, проявляя высокий профессионализм и мужество, достойно справились с поставленными задачами по прямому предназначению.

С марта 1946 года тыловая часть вошла в состав Белорусского военного округа как 2336-й

окружной обозно-вещевой склад 1-го разряда. А в августе 1992 года после организационно-штатных изменений он был переформирован в 2336-ю центральную базу хранения вещевого имущества Вооруженных Сил Республики Беларусь. В сентябре 2008 года база получила нынешнее наименование и переведена на новый штат для более эффективного и качественного решения поставленных задач в мирное и военное время.

        Сегодня 2336-я база хранения вещевого имущества, которой руководит полковник Олег Дышлёнок, является основной «боевой единицей» тыла Вооруженных Сил. Она комплексно выполняет специфические задачи по приему, накоплению, содержанию и бесперебойному вещевому снабжению войск, обеспечению их техническими и другими средствами бытового предназначения.

Сравнительно небольшой коллектив базы, основу которого составляют лица гражданского персонала, не раз делом доказывал значимость своего труда и весомый вклад в обеспечение соединений и воинских частей всем необходимым имуществом, а значит в поддержании войск в высокой боевой готовности. Примером тому может послужить участие подразделений базы в прошлогоднем крупномасштабном учении тыла Вооруженных Сил Беларуси и других мероприятиях боевой подготовки войск, где специалисты отдела хранения вещевого имущества 2336-й бхви реально выполняли поставленные задачи по выдаче вещевого имущества воинским частям в полевых условиях. Попутно должностные лица дополнительно получили бесценный опыт в выполнении своих функциональных обязанностей.

Свою очередную годовщину сравнительно небольшой, но дружный коллектив базы встречает с достойными результатами. Стоит отметить, что по итогам деятельности за прошедший год 2336-я бхви в очередной раз (кстати, уже который год подряд) заняла одно из лидирующих мест среди частей и организаций тыла Вооруженных Сил по всем показателям.

Как отметил полковник Олег Дышлёнок, за прошедший год выполнены все поставленные задачи по приему, учету, хранению запасов и выдаче войскам необходимого вещевого имущества. Специалистами базы проделан большой объем работы по перемещению, перекладке, осмотру и приему материальных средств на текущее и длительное хранение. Своевременно проведена разбраковка и продажа снятого со снабжения и не находящего применения в войсках обмундирования и технических средств вещевой службы.

Коллектив 2336-й бхви значительно продвинулся в вопросах оптимизации хранения и учета материальных средств, обеспечения безопасности труда и экономии электроэнергии. Немало сделано и в плане совершенствования самой инфраструктуры базы, поддержанию в должном состоянии техники, хранилищ, парка машин и других объектов военного городка, благоустройству закрепленной территории.

Только за прошедший год своими силами на территории 2336-й бхви оборудована в соответствии с современными требованиями стоянка для техники, прибывающей из войск для получения имущества общей площадью более 1000 квадратных метров. В рамках программы Союзного государства по совершенствованию объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск (сил) Республики Беларусь и Российской Федерации, проводится капитальный ремонт отапливаемого хранилища, предназначенного для хранения дорогостоящего специального вещевого имущества.

Немало сделано должностными лицами базы в плане улучшения жизни и быта военнослужащих в полевых условиях. Так, по распоряжению начальника вещевого управления Министерства обороны полковника Вячеслава Шитикова специалисты базы в прошлом году разработали и внедрили для войск полевую передвижную душевую на базе 20-ти тонного морского контейнера. Сконструированный модуль предназначен для помывки лиц из числа оперативного состава в полевых условиях в отрыве от места постоянной дислокации, когда помывка в стационарных банях затруднена, а разворачивание полевой бани с использованием дезинфекционно-душевых установок нецелесообразно. Особый вклад в разработку новинки для войск внесли умельцы базы во главе с начальником отдела хранения и обслуживания (технических средств вещевой службы) старшим лейтенантом Алексеем Кирило. Хорошо потрудились специалисты базы и в разработке санитарного модуля контейнерного типа.

Нельзя не отметить и работу штатной команды сторожевой охраны воинской части, которую возглавляет принципиальный, неравнодушный к выполнению поставленных задач по охране и обороне вверенного объекта военнослужащий запаса Олег Колечёнок. Под его руководством сформирован крепкий коллектив единомышленников, где охрана военного объекта – дело всех и каждого. Сегодня в строю СОХР (сохровцев) находятся в основном офицеры и прапорщики запаса, за плечами которых огромный жизненный и профессиональный опыт. Среди лучших отмечены Сергей Кульша, Анатолий Злобич, Леонид Пашкевич, Анатолий Волохович, Олег Гурко, Анатолий Завацкий и многие другие. К слову, по результатам охранной деятельности в Вооруженных Силах за прошедший год, а также по организации пропускного режима, использованию технических средств и средств охраны эта воинская часть отмечена в лучшую сторону Генеральным штабом и управлением службы войск.  

По словам полковника Олега Дышлёнка, в вверенном ему «хозяйстве» работают не только грамотные и ответственные люди, но и, если хотите, совестливые, влюбленные в свое дело профессионалы. На них всегда можно положиться. Ведя разговор о лучших специалистах 2336-й бхви, начальник базы прежде всего отметил высокий профессионализм, усердие и образцовое исполнение должностных обязанностей подполковника Александра Шуракова, майора Андрея Лобаненко, капитана Павла Шлега, старшего лейтенанта Александра Сергейко, старшины контрактной службы Евгения Букия и многих других.

Как отметил начальник вещевого управления Министерства обороны полковник Вячеслав Шитиков, сегодня 2336-я бхви представляет собой слаженный коллектив, который способен успешно решать поставленные задачи по предназначению. Эффективность деятельности базы неоднократно подтверждалась в ходе качественного обеспечения различных мероприятий боевой и оперативной подготовки, повседневной деятельности Вооруженных Сил.

В пятницу, на торжественном собрании по случаю дня рождения 2336-й бхви в праздничном приказе будут отмечены и поощрены многие военнослужащие и лица гражданского персонала. Это заслуженная награда за достигнутые показатели в ратном труде работников тыла этой организации и своего рода кредит доверия на будущее нынешним наследникам традиции базы с фронтовым прошлым.

         Подполковник запаса Николай Макаревич, фото автора

 
 
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