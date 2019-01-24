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Человек на земле

25.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Человек на земле
17 января в здании Осовского дома культуры прошли торжественные проводы на заслуженный отдых директора КСУП «Видиборский» Сергея Федосовича Лахадынова, который в отрасли сельского хозяйства работал с 1969 года.

В своём обращении Сергей Федосович рассказал о том, как впервые попал в это хозяйство, какая работа была налажена в первую очередь, о достижениях, трудностях и их преодолении. Рассказал и о том, как параллельно с хозяйством развивались и населённые пункты, жители которых не один десяток лет посвятили сельскому хозяйству. Отметил, что в начале своего «видиборского» этапа карьеры нужно было строить дороги и увеличивать пахотные площади. Нужна была мелиорация, так как имевшейся в то время земли было недостаточно для решения высоких задач.

Родился Сергей Федосович 15 января 1947 года в д. Пузан Быховского района Могилёвской области. В 1969 году окончил Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию в г. Горки. Первое рабочее место – колхоз «Красное Знамя» в д. Большое Малешево, где он проработал в должности главного инженера до 1980 года. Успехи и достижения молодого специалиста были отмечены и Сергей Федосович был отправлен на повышение – стал директором межхозяйственного предприятия «Видибор» (1980-1981 гг.), а затем – председателем колхоза «19 партсъезд» в д. Осовцы (1981-2003 гг.), председателем СПК «Видиборский» (2003-2015 гг.), директором КСУП «Видиборский» (2015-2019 гг.). Итого «Видиборскому» (в различных вариациях названия предприятия) Сергей Федосович отдал 39 лет своей трудовой деятельности.

Поздравить и поблагодарить Сергея Федосовича Лахадынова за многолетний труд пришли председатель Столинского райисполкома Григорий Васильевич Протосовицкий, который отметил, что именно под руководством Сергея Федосовича начинал свой трудовой путь, первый заместитель председателя райисполкома, начальник управления по сельскому хозяйству и продовольствию Николай Николаевич Мороз, директор КУПП «Маньковичи», председатель районного агропромышленного союза Алексей Васильевич Микулич, председатель райкома профсоюза работников агропромышленного комплекса Александр Ильич Лузай и полный зал гостей, жителей Осовой, Осовцов, Видибора и других населённых пунктов, для которых был подготовлен праздничный концерт.

Александр НИКИФОРЕНКО

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17 января в здании Осовского дома культуры прошли торжественные проводы на заслуженный отдых директора КСУП «Видиборский» Сергея Федосовича Лахадынова, который
 
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