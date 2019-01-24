«Работа следователя требует полной отдачи…»



Считает молодой человек года в сфере силовых структур – старший следователь РОСК Дмитрий Олегович Климович, который после учёбы в Академии МВД вот уже шесть лет занимается расследованием ДТП. По его мнению, чтобы пуститьпод откос свою и чужую жизнь, достаточно… двух-трёх секунд! Ведь именно за этот молниеносный промежуток времени происходит ДТП.

– Дмитрий, какие советы дадите водителям и пешеходам района, чтобы им не пришлось стать вашими подследственными?

– Дорожно-транспортное происшествие – это неумышленное преступление, которое происходит по неосторожности, поэтому главное правило на дороге: быть предельно бдительным ВСЕГДА! Иногда водитель везёт ребёнка в садик и в спешке сбивает человека. Иногда пешеход не предусмотрительно перебегает проезжую часть и попадает под колёса. И первый, и второй должны понимать ответственность за свою и чужую жизни, не рассчитывать на «авось». Ведь даже при небольшой скорости – 40 километров в час – автомобиль за одну секунду проезжает около 11 метров. Нужно адекватно реагировать и понимать, что дорога ошибок не прощает.

Ещё один важный момент. Алкоголь и автомобиль – это две параллельные прямые, которые никогда не должны пересекаться. Совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения влечёт очень серьёзные последствия – лишение свободы сроком до семи лет.

Я бы рекомендовал участникам дорожного движения постоянно освежать свои знания, потому что законодательство изменяется, вводятся новые правила и т. д., а граждане получили права 15-20 лет назад и решили, что на этом можно остановиться.

Ну, и совет родителям. Покупая ребёнку скоростной мотоцикл или автомобиль в юном возрасте, нужно понимать, что это попустительство…

– Какого рода ДТП вы расследуете? Удаётся ли держать нейтралитет и морально не стать на одну из сторон?

– РОСК расследует ДТП, в которых граждане либо получили тяжкие телесные повреждения, либо погибли – то есть те, за которые предусмотрена уголовная ответственность. Что касается нейтралитета, то я стараюсь его придерживаться максимально. Субъективность чревата для следователя.

– Кто для вас образец для подражания в вашей профессии?

– Это начальник РОСК Дмитрий Леонтьевич Плотницкий и мой непосредственный наставник – следователь по особо важным делам Виталий Анатольевич Кондер, которые помогли мне вникнуть в профессию и полюбить её. Они – пример для всего нашего коллектива.

– На каком отрезке своей жизни вы поняли, что хотите работать следователем?

– Я это решил ещё в четвёртом классе. Уже тогда чётко знал, что хочу работать в правоохранительной сфере. Кстати, наш выпуск – первый выпуск Следственного комитета.

– Поделитесь первыми эмоциями от своей работы…

– Для начала я понял, что ни один вуз не готовит к тому, что работа не оставляет времени и требует полной отдачи; к тому, что на работе придётся проводить и день, и ночь… Наша работа – не для тех, кто закрывает свой кабинет в 17 часов и идёт домой. Нашу работу нужно полюбить.

– А как относится ваша вторая половина к такому бескомпромиссному рабочему графику?

– С пониманием, потому что жена – тоже следователь РОСК! Мы, кстати, на работе с ней и познакомились. И вот уже четыре года вместе.

– Я уже поняла, что свободного времени у вас катастрофически мало, но всё же… Когда есть свободная минутка, как вы проводите свой досуг?

– Стараюсь провести время в кругу близких, родных, друзей. Наши родные не становятся моложе, им всегда нужна помощь и поддержка.

– Спасибо за интересную беседу! Желаю успехов и карьерного роста!

Лилия ГУЩА