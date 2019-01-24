Тепла не будет. Погода в Гомеле в выходные

Свой последний уик-энд январь решил провести с размахом. На этот раз в торжестве будут задействованы все зимние декорации — мороз, солнце, снег и розовощекие дети.

Итак, по данным pogoda.by, в субботу нас ждут снегопады и -6°C.

В воскресенье есть шанс увидеть солнце, но температура воздуха опустится до -8°C, но это днем, вечером и ночью — в два раза холоднее.

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