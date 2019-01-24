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Тепла не будет. Погода в Гомеле в выходные
25.01.2019 10:08 — Новости Общества | Tut.by
Свой последний уик-энд январь решил провести с размахом. На этот раз в торжестве будут задействованы все зимние декорации — мороз, солнце, снег и розовощекие дети.
Итак,
В воскресенье есть шанс увидеть солнце, но температура воздуха опустится до -8°C, но это днем, вечером и ночью — в два раза холоднее.
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Свой последний уик-энд январь решил провести с размахом. На этот раз в торжестве будут задействованы все зимние декорации - мороз, солнце, снег и розовощекие дети.
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