Дискриминация в сфере трудовых отношений противозаконна и недопустима

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Одной из задач государственной власти Республики Беларусь является обеспечение максимальной трудовой занятости населения. С этой целью в последние годы осуществлен ряд мер законодательного характера. Так, принят и вступил в силу Декрет Президента Республики Беларусь от 2 апреля 2015 года № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» (далее — Декрет № 3).

К сожалению, на практике имеют место факты незаконного ограничения права граждан на труд.

Прокуратурой Несвижского района установлено, что в одну из организаций района обратился гражданин пенсионного возраста с просьбой о принятии на работу. Однако в заключении трудового договора ему было отказано без объяснения причин.

Обращаем внимание читателей, что действующее законодательство, в том числе и Декрет № 3, не запрещает принимать на работу лиц пенсионного возраста. Более того, согласно ч. 1 ст. 14 Трудового кодекса Республики Беларусь, дискриминация, то есть ограничение в трудовых правах или получение каких-либо преимуществ в зависимости от любых обстоятельств, не связанных с деловыми качествами и не обусловленных спецификой трудовой функции работника, в том числе и его возраста, запрещается.

В соответствии с ч. 4 ст. 14 Трудового кодекса Республики Беларусь, лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере трудовых отношений, вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением об устранении дискриминации.

Андрей МАХАНОВ,

помощник прокурора Несвижского района, юрист 2 класса.