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31 января в Кировском Центре досуга — районный тур республиканского конкурса «Семья года» — Многодетная семья-2019″

25.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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31 января в Кировском Центре досуга — районный тур республиканского конкурса «Семья года» — Многодетная семья-2019″
31 января 2019 года в 10.00 в Центре досуга состоится районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019»

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  31 января 2019 года в 10.00 в Центре досуга состоится районный тур первого этапа республиканского конкурса «Семья года» — «Многодетная семья-2019» Вход...
 
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