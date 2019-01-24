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Сегодня Татьянин день — праздник студенчества!

25.01.2019 — Новости Общества | Кировец  
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Сегодня Татьянин день — праздник студенчества!

Сегодня, в Татьянин день, отмечают свой праздник и студенты. Сейчас некоторые из них, сдав сессию, на время каникул приехали домой, в Кировск.
В их числе — студенты Белорусского института правоведения Валерия Куницкая, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Павел Хурсов и Белорусского государственного экономического университета Алина Чайка.
Теперь, когда экзамены позади, ребята прибыли на малую родину, чтобы поделиться успехами и новостями с родными и близкими, а также отдохнуть и набраться сил перед новым семестром.
Момент их приезда запечатлел фотокорреспондент «Кіраўца» Максим Микешин.

Мы попросили ребят поделиться впечатлениями о своей студенческой жизни.
Павел ХУРСОВ, студент Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, 2 курс:
— В университете проводятся разные конкурсы и мероприятия, но меня больше привлекает учебный процесс. Я выбрал факультет вычислительных машин, систем и сетей. Мне интересно узнавать и учиться чему-то новому, развиваться в выбранном направлении. Особенно интересуют такие предметы, как программирование, математика. Не возникает сложностей с сессией, поскольку учится для меня интересно, этому и посвящаю большую часть времени.

Валерия КУНИЦКАЯ, студентка Белорусского института правоведения, 1 курс:
— В студенческой среде — особая атмосфера, которая мне очень нравится, и в ней я чувствую себя комфортно. Несмотря на то, что приходится учить много нового материала, прикладывать усилия, чтобы успешно сдавать сессию, мы с друзьями все равно находим время на веселье, шумные посиделки и походы в клуб. Бессонные ночи нисколько не мешают проявлять себя на занятиях.
Я принимаю активное участие в студенческой жизни института, Каждый желающий может проявить свой талант во всевозможных творческих мероприятиях— это различные конкурсы, концерты и т.д. После каникул как раз начнется подготовка ко Дню студента.

Алина ЧАЙКА, студентка Белорусского государственного экономического университета, 2 курс:
— В университете жизнь насыщенная и яркая. Это новые знания и навыки, постоянное общение с друзьями, веселая обстановка в общежитии и многое другое. Это также самостоятельность — ты сам планируешь свое время, свои финансы. Я являюсь в своей группе профоргом — связующим звеном между студентами и профкомом, а это — дополнительная ответственность. Несмотря на это, всегда найдется время для веселья, ведь это неотъемлемая часть студенческой жизни.

 
Теги: Новости
 
 
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