|
Снег, туманы и морозы. В выходные в Бресте будет холодно
25.01.2019 11:48 — Новости Общества | Tut.by
В предстоящие выходные морозы в Бресте усилятся,
Суббота будет облачной. Утром возможен туман с видимостью 600−1000 м, а во второй половине дня — снег. К вечеру столбик термометра опустится до -7°С.
В воскресенье утром будет пасмурно, город опять накроет туман с видимостью до 1000 м. После обеда ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем — −4…6°С. Вечером возможен снег.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суббота будет облачной. Утром возможен туман с видимостью 600−1000 м, а во второй половине дня - снег.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)