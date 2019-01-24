Снег, туманы и морозы. В выходные в Бресте будет холодно

В предстоящие выходные морозы в Бресте усилятся, сообщает pogoda.by.

Суббота будет облачной. Утром возможен туман с видимостью 600−1000 м, а во второй половине дня — снег. К вечеру столбик термометра опустится до -7°С.

В воскресенье утром будет пасмурно, город опять накроет туман с видимостью до 1000 м. После обеда ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем — −4…6°С. Вечером возможен снег.

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