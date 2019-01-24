«Ответить на беспрецедентные вызовы». Лукашенко вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора

Александр Лукашенко вручил 25 января дипломы доктора наук и аттестаты профессора научным и научно-педагогическим работникам, сообщает сайт президента .

— Ваш извечный тезис — наука интернациональна. И вам, белорусским ученым, как и всему мировому научному сообществу, предстоит еще немало сделать, чтобы ответить на беспрецедентные по сложности и многомерности современные вызовы, — сказал президент.

По словам Лукашенко, надо продолжить поиск альтернативных источников энергии, остановить необратимые экологические изменения, открыть новые способы профилактики неизлечимых болезней и борьбы с ними, преодолеть продовольственные кризисы и решить многие другие проблемы, актуальные для всех жителей планеты.

— Но в масштабах своей страны мы должны вместе работать прежде всего на достижение государственных стратегических целей, — подчеркнул Александр Лукашенко.

Президент добавил, что необходимо повышать конкурентоспособность отечественной экономики, обеспечивать национальную безопасность Беларуси, укрепляя суверенитет страны.

— И, направляя свой талант, мастерство на дальнейшее созидание, менять весь мир к лучшему, поднимать человечество на новую ступень развития. Потому что там, где высоко стоит наука, высоко будет стоять и человек, — заявил Лукашенко.