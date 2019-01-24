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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговым органам предлагается предоставить удаленный доступ к онлайн-казино. Это предусмотрено проектом постановления Министерства по налогам и сборам "О предоставлении удаленного доступа к виртуальным игорным заведениям", которое вынесено на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

Разработка постановления потребовалась в соответствии с указом от 7 августа 2018 года №305 "О совершенствовании правового регулирования игорного бизнеса".

"Указанное требование направлено на получение в дистанционном режиме информации о работе виртуального игорного заведения, в том числе проводимых в виртуальном игорном заведении азартных играх, получаемых организаторами азартных игр доходах и других необходимых для контроля данных", - пояснили в МНС.

Проектом определены порядок и условия предоставления удаленного доступа, выполнение которых позволит, с одной стороны, обеспечить своевременное предоставление доступа налоговым органам, с другой - гарантировать организаторам азартных игр конфиденциальность в отношении получаемой информации о работе виртуального игорного заведения.

Проектом постановления предусмотрено, что оно вступает в силу с 1 апреля 2019 года (как и указ №305).

С проектом постановления "О предоставлении удаленного доступа к виртуальным игорным заведениям" можно ознакомиться на официальном сайте МНС в разделе "Общественное обсуждение законопроектов".

Замечания и предложения по проекту постановления можно направлять в МНС до 29 января на электронный адрес: uklib@nalog.gov.by.-0-