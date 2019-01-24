В Минске район возле метро «Михалово» расписали рекламой наркотиков

В Минске целый район вокруг станции метро «Михалово» расписали рекламой наркотиков, сообщает «Еврорадио». Объявления нанесены через трафарет на столбы и остановки, каждый день их видят тысячи прохожих, среди которых — ученики школы № 26 на улице Льва Сапеги.



Фото: «Еврорадио»

Издание связалось по контакту, указанному в объявлениях. В ответ предложили делать «закладки» — раскладывать наркотики по укромным местам. За такую «работу» по части 3 статьи 328 можно получить до 15 лет лишения свободы.

Журналисты попытались разобраться, кто отвечает за то, чтобы такие объявления исчезли со столбов и остановок. Сначала обращались в ближайший пункт охраны правопорядка, в дежурную часть Московского РУВД, звонили в «Мингорсвет» и филиал Минсктранса, который обслуживает опоры контактных линий. Везде пообещали разобраться.

Вечером 24 января и утром 25 января реклама наркотиков всё ещё оставалась на остановках и столбах.

«Более того, возле входов на станцию метро „Михалово“ появились новые объявления. Краска свежая — дилер работает в промежутке между 22.00 и 22.30. Но в делах о распространении наркотиков, которые будут начаты в отношении ребят, клюнувших на объявления, он, скорее всего, будет проходить как неустановленное лицо», — отмечает издание.