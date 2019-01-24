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В Гомеле после дела о хищениях в школьных столовых должностей лишились сразу три чиновника
25.01.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by
В Гомеле сразу три начальника отдела образования лишились своих должностей, сообщил TUT.BY информированный источник.
— В понедельник вечером в горисполкоме состоялось совещание на тему противодействия коррупции. Обсуждались недавние задержания,
В управлении образования Гомельского облисполкома сослались на то, что, мол, не являются нанимателями этих руководителей — и за комментарием отправили в администрации районов, — но подтвердили, что двое действительно написали заявления об увольнении по собственному желанию.
Еще в среду TUT.BY дозвонился до начальника отдела образования спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Сергея Конухова и попросили прокомментировать новость.
— Ну, а что тут комментировать?..
— Так вы уволены?
— Ну, сегодня я на работе. К концу недели, думаю, будет все известно, — сказал он и попрощался.
Сегодня утром секретарь сообщила, что Сергей Николаевич больше не работает, а его обязанности исполняет его заместитель.
В приемной начальников отделов образования, спорта и туризма администрации Советского и Центрального районов сказали, что руководителей на месте нет и сегодня не будет.
Согласно материалам дела, заведующая складом комбината школьного питания по предварительному сговору с другими работниками, а также индивидуальными предпринимателями воровала продукты, предназначавшиеся для организации питания гомельских школьников.
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В Гомеле сразу три начальника отдела образования лишились своих должностей, об этом TUT.BY сообщил информированный источник.
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