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В Гомеле после дела о хищениях в школьных столовых должностей лишились сразу три чиновника

25.01.2019 11:59 — Новости Общества | Tut.by  
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В Гомеле сразу три начальника отдела образования лишились своих должностей, сообщил TUT.BY информированный источник.

— В понедельник вечером в горисполкоме состоялось совещание на тему противодействия коррупции. Обсуждались недавние задержания, связанные с хищением продуктов из школьных столовых. «Под раздачу» попали все начальники городских отделов на территории которых выявлены эпизоды — кроме Новобелицкого. Всех прямо на совещании было принято решение уволить. Вопрос был вынесен на голосование, члены исполкома проголосовали «за», — сообщил источник. — Как их будут увольнять — неизвестно. Ведь нужны какие-то основания. А еще «ни суда, ни следствия» не было. Вероятно, попросят написать заявление по собственному желанию.

В управлении образования Гомельского облисполкома сослались на то, что, мол, не являются нанимателями этих руководителей — и за комментарием отправили в администрации районов, — но подтвердили, что двое действительно написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Еще в среду TUT.BY дозвонился до начальника отдела образования спорта и туризма администрации Центрального района Гомеля Сергея Конухова и попросили прокомментировать новость.

— Ну, а что тут комментировать?..

— Так вы уволены?

— Ну, сегодня я на работе. К концу недели, думаю, будет все известно, — сказал он и попрощался.

Сегодня утром секретарь сообщила, что Сергей Николаевич больше не работает, а его обязанности исполняет его заместитель.

В приемной начальников отделов образования, спорта и туризма администрации Советского и Центрального районов сказали, что руководителей на месте нет и сегодня не будет.

Напомним, 18 января СК рассказал, что по подозрению в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенном группой лиц по предварительному сговору, задержаны заведующая складом, кладовщик, товаровед, заведующие производством учреждений образования Гомеля. Фигуранты подозреваются в присвоении большого количества продуктов, «направленных» по документам в школы.

Согласно материалам дела, заведующая складом комбината школьного питания по предварительному сговору с другими работниками, а также индивидуальными предпринимателями воровала продукты, предназначавшиеся для организации питания гомельских школьников.

 
Теги: Новости, Гомель
 
 
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В Гомеле сразу три начальника отдела образования лишились своих должностей, об этом TUT.BY сообщил информированный источник.
 
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