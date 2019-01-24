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Транзитом – без пропуска, а в погранзону – не только паспорт

25.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Транзитом – без пропуска, а в погранзону – не только паспорт
Официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим рассказал корреспонденту «НП», что в Беларуси упрощены правила пребывания и транзита граждан в пограничной зоне и полосе.

Белорусские граждане  при нахождении в пограничной зоне теперь могут предъявлять представителям погранслужбы не только паспорт. При проверке документов гражданин по своему выбору может в установленном порядке предъявить военный билет, водительское или служебное удостоверение. Эти и другие новшества указаны в Законе Республики Беларусь от 9 января 2019 года № 168-З «О внесении дополнений и изменений в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обеспечения пограничной безопасности», который уже вступил в законную силу.

Также на основании вышеуказанного документа иностранные граждане теперь смогут без пропусков следовать транзитом через пограничную зону в санатории, дома отдыха и посещать объекты придорожного сервиса.

– Такая либерализация значительно упрощает порядок посещения гражданами пограничной зоны, позволяет создать новые рабочие места и дополнительные условия для вовлечения расположенных в ней земель и объектов в хозяйственный оборот, способствует повышению прив-лекательности туристических объектов на приграничной территории, – поясняет Михаил Бут-Гусаим. – Учитывая тот факт, что на некоторых направлениях противоправная деятельность на государственной границе активизировалась, перед органами пограничной службы серьезно встал вопрос о необходимости организации четкого контроля за физическими лицами, пребывающими на режимной территории. Не секрет, что отдельные граждане под видом сбора грибов, ягод, рыбалки, под видом туристов посещают прилегающую к границе территорию для осуществления противоправной деятельности. Для противодействия пограничникам нарушители используют различные технические средства, в том числе бинокли, приборы ночного видения, тепловизоры, фотоловушки и т. д. Поэтому закон также предусматривает ряд новаций, которые позволят укрепить пограничную безопасность. Сотрудники органов пограничной службы будут определять места въезда или входа в пограничную полосу, а также временной промежуток, в который можно находиться за рубежом инженерных сооружений и заграждений. В пределах пограничной полосы и пограничной зоны устанавливаются дополнительные ограничения. Так, например, в пределах погранполосы запрещается использование без согласования с пограничниками оптических приборов, также запрещается преодолевать инженерные сооружения и заграждения.

Указанные нововведения не окажут существенного влияния на повседневную жизнедеятельность законопослушных граждан, вместе с тем принятие данных мер будет способствовать повышению эффективности выполнения поставленных перед органами пограничной службы задач.

 Людмила КАСПЕРОВИЧ

 
 
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  Официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим рассказал корреспонденту «НП», что в Беларуси упрощены правила пребывания и транзита...
 
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