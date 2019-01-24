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Ангелы здесь больше не живут?

25.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Ангелы здесь больше не живут?

На этот раз корреспондент «НП» принял участие в рейде по, так называемым, скандалистам.  В списки, кому предназначалась профилактическая беседа (или контроль?), попали далеко не паиньки, а те, кто уже не единожды попадал в поле зрения милиции по причине семейного скандала и не только. Давайте познакомимся с этими эмоциональными личностями поближе, не называя ни имён, ни населённых пунктов из этических соображений…

Ангелы здесь больше не живут?

Если в  доме нет любви

На пульт поступает сообщение от женщины о том, что скандалит её бывший муж, с которым они и после развода семь лет живут под одной крышей.  Направляемся туда с вриод заместителя начальника отдела охраны правопорядка и профилактики Столинского РОВД Игорем Михайловичем Факадеем,  психологом ТЦСОН Инной Викторовной Ядловской и педагогом социальным СПЦ Ольгой Васильевной Шелест.

В красивой квартире некрасивая картина. Наш «герой», напившийся в дым (он же – тихий пьяница), восседает на кровати в одних, простите, трусах.  Он уже спокоен, как ягнёнок. Философски подпирает подбородок рукой.  Рядом на полочке – три (!) бутылки водки, две из которых уже употребили; пустая тарелочка с одинокой вилочкой и бутылка из-под сока.  Этакий натюрморт алкоголика. На бывшую жену, которая рассказывает милиционерам подробности, – ноль внимания.  Единственный момент, с которым он не согласен, и сразу оживляется:

– Сына не бил!

Тем временем психолог беседует с 13-летним мальчиком в соседней комнате, который рассказывает о том, что отец ударил его за то, что подросток… отстранился от него, чтобы не дышать перегаром. Ударил «по-мужски» – в пах!  И телесных повреждений нет, и сын за «дерзость» наказан. Но юноша в конце беседы всё же благородно заключает:

– Папу жалко…

А вот папе не жалко никого. Мать нам дополняет картину. В понедельник хирург восстановил сыну палец, во вторник отец… наступил на этот самый палец. 

– За квартиру не платит, алименты не платит, пьёт беспробудно, деньги из кошелька потянул… Мужчина в доме – я…  Всё делаю сама… Никогда ничего не ремонтирует… Позорит детей… – перечисляет грехи бывшего супруга красивая брюнетка, которая, кстати говоря, замечательно выглядит с учётом сложившихся жизненных обстоятельств.

«Папа» – кавычки осознанные – кадр ещё тот.  Он уродует не только будни своих детей, но и праздники.  Например, в день выпускного дочери пьяному мужчине что-то не понравилось и он… разбил феном зеркало, перед которым дочке делали причёску. 

– Рот зашить ему! – только такой выход из сложившейся ситуации видит бывшая супруга.

Но у милиции, к счастью (или к сожалению?), другие методы.  На сутки под арест…

Однозначно, эту семью нужно брать на контроль КДН. Папу, как минимум, принудительно кодировать. Дать бывшей жене и не бывшим детям ДЫШАТЬ. 

– Кто бы мог подумать, что он станет таким… – задумчиво говорит бывшая жена и тут же добавляет с металлом в голосе, – не плачь! Тебе никто не верит!

А мужчина в нижнем белье – жалкий, пьяный, беспомощный – действительно плачет.  И мне тоже на какую-то долю секунды становится «папу жалко». Вот до чего может докатиться человек, выбирая в спутники жизни такого ненадёжного друга, как алкоголь.

…На входной двери изнутри в этой квартире висит ангелочек (фея?). Как оберег.  Правда, всем очевидно,  что ангелы здесь больше не живут.

Игорь Факадей делает философское заключение, не требующее продолжения:

– Если в доме нет любви…

Ангелы здесь больше не живут?

«Вычёркивайте меня!»

У нашего следующего скандалиста – поистине царская осанка и подача.  Он неторопливо спускается с лестницы и встречает Факадея радушным приветствием и вопросительной фразой:

– Что-то вы ко мне зачастили?! Хватит ко мне уже ездить! Вычёркивайте меня! Мне уже скоро 70!

Выходит к нам и супруга. И начинается мини-спектакль, где мы в нём – случайные зрители. Супруги наперебой спорят, чей перелом важнее; у кого ломанные руки, а у кого ломанный язык; кто в доме ремонт делает, а кто баклуши бьёт и т. д. 

Ещё минут десять таких разборок – и можно бежать за валерьянкой!  Я совсем не удивлена, что в такой милой семье случаются скандалы. Они просто созданы друг для друга: дед называет свою бабку старой и та вспыхивает, как спичка:

– Найди молодую!

Но дед не сдаётся и заводит басом:

– Найдё-ё-ё-ём!

Наконец, доходит дело  до цели визита – профилактической беседы, и мы выходим из двухэтажного дома, где нет ни уюта, ни взаимопонимания.

Кстати, по пути узнаю, что наш дед – человек не простой.  Бывало, по два скандала за день устраивал. Да каких!  Их сын находится в ЛТП, а дочь… Родители не знают, где их дочь.  Бывает и такое…

Ангелы здесь больше не живут?

Жена виновата

Что ни встреча, то интересная судьба со своими хитросплетениями.

…С мая не живёт с женой наш следующий по списку скандалист. В его доме тепло, пахнет едой и… маминой заботой.  Мама защищает своего давно оперившегося «птенца» не самыми лестными отзывами в адрес бывшей невестки. Мол, один раз вызвала милицию, а сына тормошат и тормошат (на деле это не совсем «один раз», ну, да ладно).

Пока милиционер беседует   с сыном, его мать рассказывает нам, как любит своего четырёхлетнего внука; что купили ему конфеты и подарки, а невестка ребёнка не даёт, в садик не водит, а «мы же его и накормим, и оденем, и за садик заплатим».

Любящая бабушка расстроена, психолог поддерживает её словами участия и даёт свой телефон. На всякий случай. 

После беседы с милиционером сын облегчённо вздыхает и даже идёт нас провожать, включая функцию «галантность»:

– Мама, свет на улице людям включи! Не видно ничего!

Ангелы здесь больше не живут?

Снеговик

Едем по следующему адресу.  В метрах пятидесяти от пункта назначения навстречу нашему авто выходит наша сладкая парочка.  Молодые, красивые и, разумеется, эмоциональные.  Да, в наши списки попали благодаря своим итальянским страстям. То ссорятся, то мирятся. А коль ссорятся – милицию вызывают на подмогу.  А потом опять двадцать пять. 

– Куда путь держим? На кого оставили троих детей? – интересуемся у супругов.

– Детские сегодня получили – идём в магазин за продуктами как раз! А дети с моей младшей сестрой, – отвечает Марина (имена изменены из этических соображений).  Возвращаемся вместе с парой к ним домой. Во дворе – симпатичный снеговик. Значит, не всё потеряно?

Но, попадая в дом, понимаешь: снеговика то ли ветром во двор занесло, то ли дети его автономно слепили.  В доме грязно, ободранные по полстены обои, сваленная в огромную кучу грязная одежда, полный таз воды, которая вытекает в щели на полу… Зато мама – при полном макияже, на нуждающуюся не похожа. А в прихожей – сапоги-чулки на огромном, как стилет,  «стриптизёрском» каблуке.  Не удержалась и озвучила свои мысли:

– Вы бы вместо этих бесполезных сапог купили обои в детскую…

– А я сапоги не покупала, – парирует моя собеседница и удивляет меня ещё больше – Мне их МАМА отдала!

Оказывается, у этих трёх кнопок, бегающих по дому, есть и мама, и бабушка, и папы. А обоев нет. Даже самых дешёвых. Как и нет рабочих рук, которые создадут для детей в доме уют и безопасность: в полу щели, на печке трещины, в доме стоит запах дымка.  Милиционер делает пометки и беседует с «хозяином»…

А теперь гвоздь нашей программы. Пару слов о «няне». Той сестре, на которую оставили троих малышей.  В окружении детей она была прекрасна, как Мона Лиза.  Девушка небесной красоты.  А вот с красотой духовной и логикой  – явные проблемы.  В одной из деревень нашего района она оставила мужу своих детей. И возвращаться туда, с её слов, не собирается! Зато с удовольствием присматривает за племянниками.  В голове не укладывается… Одни «снеговики» кругом…

 Анастасия ПОКРОВСКАЯ

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На этот раз корреспондент «НП» принял участие в рейде по, так называемым, скандалистам.  В списки, кому предназначалась профилактическая беседа (или
 
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