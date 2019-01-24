Магазин для рукодельниц открылся в Столине

Новая рубрика: есть такой магазин

В нашей новой рубрике «Есть такой магазин» мы рассказываем о новых торговых точках Столинского района. Не стесняйтесь рассказать о своём (пусть и небольшом!) бизнесе. Во-первых, это полезно читателю. Во-вторых, это полезно продавцу, ведь наша заметка – не реклама. Она совершенно бесплатна. Но если вы решите впоследствии размещать у нас рекламу, мы, разумеется, только «за»! Адреса магазинов для новой рубрики можно сообщать по телефону 2-02-35.



Магазин для рукодельниц

Такой магазин ждали многие. Чего греха таить: хорошего магазина с выбором швейной фурнитуры, ниток, бус, бисера, пуговиц у нас не было. А теперь есть!

Это магазин «Рукодельница», который расположен в левом крыле столинского Дома быта. Его ассортимент порадует всех, у кого руки растут, откуда нужно: и швей, и вязальщиц, и просто творческих личностей, которые занимаются декоративно-прикладным искусством.

Хозяйка магазина Светлана Салман поделилась, что идею занять пустующую нишу ей подсказала мама. А мама, как все мы знаем, плохого не посоветует. Да и сама Светлана занималась рукоделием, но, чтобы купить что-то нужное, приходилось ехать в Пинск, а то и Минск. Так что открытие магазина – это предложение в ответ на спрос.

В компактном по площади магазинчике радует большой выбор всевозможных «молний». Есть и потайные, и брючные, и для верхней одежды, и декоративные, гламурные, украшенные кружевами, – для нарядных блузок и платьев. Кстати, о кружевах. Я бы не сказала, что тут его огромный выбор, но, как говорится, «в ассортименте». Кроме того, есть и тесьма, и декоративная лента. А ещё различные нашивки (лейблы) или, как говорят в народе, «латки» для одежды. В каталоге и симпатичные бабочки, и нашивки в стиле милитари, и звёзды с пайетками (цена от 1.70 до 5 рублей).





Отличный ассортимент белорусской, российской, турецкой пряжи. Цены не кусаются – от 2,5 рубля за обычную пряжу до 6.30 рубля за пряжу-ангорку. Разумеется, можно купить и бессменное приложение к пряже: различные виды спиц и крючков.

Неплохой выбор наборов для вышивания, где есть уже всё: и образец, и канва, и нитки…

В магазине «Рукодельница» также предлагают сизаль и фоамиран для декоративно-прикладного искусства. А тем, кто вручную делает игрушки, тут можно прикупить для них симпатичную пару глазок!

Есть фурнитура к швейным машинкам – шпульки, ремни, иголки для разных тканей – от трикотажа до брезента…

Предлагает магазин «Рукодельница» и ещё один вид товаров (и это вызывает уважение!) – это изделия, сделанные руками людей с ограниченными возможностями. Прекрасный пример для подражания!

Лилия ГУЩА

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