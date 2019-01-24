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Новая форма соц. обслуживания для нетрудоспособных граждан — замещающая семья, начала функционировать на Столинщине

25.01.2019 — Новости Общества | Навiны Палесся  
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Новая форма соц. обслуживания для нетрудоспособных граждан — замещающая семья, начала функционировать на Столинщине
Отделением социальной помощи на дому Столинского территориального центра социального обслуживания населения организована новая форма социального обслуживания для нетрудоспособных граждан – замещающая семья, которая начала функционировать с 16 января в аг. Рубель.

 22 января заместитель директора – заведующий отделением социальной помощи на дому Елена Адамовна Форсюк и инспектор по основной деятельности социального пункта в аг. Рубель Алла Степановна Желенговская посетили замещающую семью. Во время встречи Елена Адамовна   с помощником Татьяной Николаевной Вабищевич и нетрудоспособным гражданином,  инвалидом первой группы Анатолием Николаевичем Денисовичем дополнительно рассмотрели и оговорили условия заключенного договора по оказанию социальных услуг в форме социального обслуживания «замещающая семья».

Татьяна Николаевна и ее муж Владимир Николаевич воспитывают троих детей. Старшая дочь Лилия работает ветеринарным врачом в Жабинковском районе, дочь Виктория учится в 10 классе, а сын Николай – учащийся 9 класса. Так сложилось, что Татьяна и Николай изъявили желание заботиться об Анатолии и обратились в Столинский ТЦСОН. О том, что практикуется такая форма социального обслуживания нетрудоспособных граждан, им подсказала Алла Степановна. По ее совету эти отзывчивые люди и стали интересоваться, что нужно для того, чтобы у Анатолия Николаевича появился новый дом. И вот теперь, когда все формальности улажены, по открытой улыбке Анатолия понятно, что он рад тем переменам, которые произошли в его жизни.

Но эта история не единична в нашем районе. Есть люди, которые неравнодушны к живущим рядом пожилым и одиноким. Они им помогают, чем могут. Все это делается   на волонтерских началах, поэтому Елена Форсюк обращается к жителям района и нашим читателям с просьбой обратить внимание на эту форму работы и по мере необходимости узнать больше в Столинском ТЦСОН. Работники центра постоянно проводят мониторинги среди населения, выявляют нуждающихся в посторонней помощи людей, привлекают к информированию населения председателей сельских Советов, ведут работу по оказанию различных форм социальной помощи на дому и всегда готовы выслушать и поддержать любого.

– Замещающая семья – форма жизнеустройства совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина в условиях совместного проживания и ведения общего хозяйства с иным физическим лицом, – рассказывает Елена Адамовна. – Право на получение услуг в форме социального обслуживания   «замещающая семья»  имеет совершеннолетний нетрудоспособный гражданин. Это может быть неработающий инвалид первой или второй группы или неработающий гражданин, достигший 70-летнего возраста, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь:

– не имеющий несовершеннолетних детей, а также совершеннолетних детей, супругов и родителей, не являющихся инвалидами первой или второй группы, не достигших возраста, дающего право на пенсию по возрасту на общих основаниях;

– за которым не осуществляется уход лицом, получающим пособие по уходу за инвалидом первой группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

– не заключивший договор ренты либо договор пожизненного содержания с иждивением.

Оказывает услуги в замещающей семье помощник – физическое лицо, дееспособный гражданин в возрасте от 18 до 65 лет, постоянно проживающий на территории Республики Беларусь, не являющийся инвалидом первой или второй группы и лицом, обязанным по закону содержать совершеннолетнего нетрудоспособного гражданина.

Сегодня создание замещающих семей – это новая перспективная форма социального обслуживания, которая очень развивается на территории республики. Есть люди в возрасте либо инвалиды первой-второй группы, которые тяжело переносят пребывание в домах-интернатах, где надо делить комнату с соседом, ходить в столовую к определенному времени. Стимулом к развитию этой формы являются финансовые выплаты, которые начисляются замещающим семьям из бюджета.

Между ТЦСОН, нетрудоспособным гражданином и помощником заключается трехсторонний договор. Тому, кто заботится о нетрудоспособном гражданине, полагается ежемесячная выплата, если он возьмет в свою семью человека с инвалидностью первой группы с резко выраженным нарушением способности к самообслуживанию. Размер вознаграждения – сто процентов наибольшей величины бюджета прожиточного минимума. Решение о заключении договора оказания социальных услуг принимается Столинским райисполкомом на основании предложения комиссии по рассмотрению вопросов социального обслуживания в форме замещающей семьи.

Более подробную информацию о получении услуг в форме социального обслуживания замещающая семья можно получить в Столинском ТЦСОН  по адресу: г. Столин, ул. Горького, 4, кабинет 9 или по телефону: 2-24-97.

Людмила КАСПЕРОВИЧ

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Отделением социальной помощи на дому Столинского территориального центра социального обслуживания населения организована новая форма социального обслуживания...
 
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