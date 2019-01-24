Покататься и остаться целым…



Зима – это время повышенного травматизма и виной всему не только гололед, использование пиротехники, но и вполне мирные забавы – катание с горок. В последнее время все большую популярность приобретают надувные санки (тюбинги). Для того чтобы напомнить не только озорным ребятишкам, но и их родителям о той опасности, которая скрыта под таким безобидным названием – тюбинг, корреспондент «НП» совместно с работниками Столинского РОЧС отправляется в очередной рейд.

Недалеко от здания РОЧС дети с азартом катаются на санках. Спасатели-пожарные рассказывают, что ребятни здесь всегда много. Они часто проводят с детьми профилактические беседы, напоминают о мерах предосторожности.

Интересуемся у мальчиков, как часто они приходят, чтобы покататься с горки. Оказывается, почти каждый день. Катаются в основном на санках, некоторые на полиэтиленовых пакетах, но на всякий случай напоминаем об опасности, которую таят в себе санки-ватрушки.

Очень крутой склон в парке «Маньковичи», но и здесь видно, что кто-то очень любит острые ощущения, раз решился на такой опасный спуск. К нашему приходу «трасса» пустовала. Мне лично была страшно посмотреть вниз. Не могу даже представить, что кто-то решается на такой отчаянный шаг!

Микрорайон «Горынь». Сразу возле дороги спускаются с горки мальчики. Понятно, что это не место для детских забав, но и родителей рядом не видно. Знают ли они, как проводят время их дети? Подходим к ним, знакомился. Максим нам объясняет, что родители не разрешают ему отходить далеко от дома. Вот мальчик и выбрал оптимальный вариант. Два брата – Егор и Саша – пришли с санками. Мальчики рассказали, что во дворе только в снежки поиграть можно, а на санках кататься здесь значительно веселее. Спрашиваем о том, предупреждали их родители, что возле дороги играть опасно, но дети лишь виновато опустили головы.

Прекрасное место для забав устроили дети за местной школой. Кто на ледянках, кто на санках, кто на полиэтиленовых пакетах и на чем попало… Очень много детей. Уберечь себя от травм здесь, конечно, сложно. Предупреждаем о безопасности. Старший инспектор ГПиВО Александр Симончик напоминает о трагических случаях, которые произошли в республике, и раздает памятки о правилах катания на тюбинге.

Призвали также родителей, которые гуляли с детьми, обращать вниманием на то, как проводят время их чада. Некоторые с пониманием отнеслись к словам участников рейда, а вот Николай Сергеевич, наоборот, возмутился, что дети во все времена падали и разбивали себе колени, лоб, возвращались домой с ссадинами и это вполне нормально. Галина Павловна гуляла с внуками и согласилась с нами, но попросила убедить в этом и ее дочь с зятем. Как оказалось, те купили своим сыновьям санки-«ватрушку» и теперь бабушка соглашается идти с ними на прогулку только во двор или в магазин, ибо боится, что на этих непонятных для женщины санках дети могут удариться или получить травму. Татьяна поделилась с участниками рейда наболевшим: ее ребенок катается только на санках отечественного производства (с гарантией безопасности!), но, гуляя во дворе, он согласился попробовать прокатиться на тюбинге с друзьями и очень испугался. Татьяна просит обратить внимание и других родителей: это действительно может если не травмировать, то напугать ребенка, который не знает, как правильно воспользоваться тюбингом.

Сегодня тюбинг рекламируют как самый нетравматичный вид зимних развлечений. На первый взгляд всё просто: нет металла и дерева – нечем пораниться, а в отличие от ледянок еще и мягкий. Тем не менее, он способен развивать большую скорость, закручиваться вокруг своей оси во время спуска, а учитывая его небольшой вес, легко переворачиваться… При этом сидящий в ватрушке человек не касается снега ни руками, ни ногами и на процесс катания никак не влияет. Остановка происходит постепенно или вынужденно – о какое-либо препятствие. Теоретически воздушная камера смягчает удары при падении или столкновении, но работает эта теория только при строгом соблюдении правил безопасности.

Чтобы сделать свой отдых приятным, а катание на «ватрушках» безопасным, необходимо кататься только в строго отведенном для этого месте и перед спуском с горки проверять, что на пути нет людей во избежание столкновения.Трасса для тюбинга должна быть специально подготовленной. Кататься на надувных санках рекомендуется на склонах с уклоном не больше 20 градусов. На трассе не должно быть ям, бугров, торчащих кустов, камней. Внизу склона должно быть достаточно места для торможения. Также не следует кататься на тюбингах по склонам, поросшим деревьями.

Подъем на горку нужно осуществлять на безопасном от спуска расстоянии. Соблюдать дистанцию не менее 50 метров или 20 секунд между спуском предыдущего тюбинга и вашим. Кататься следует сидя и даже не пытаться кататься на «ватрушке» стоя или прыгая, как на батуте. В процессе самого катания рекомендуется держаться за специальные ремни, расположенные по бокам тюбинга. Во избежание травм во время спуска нельзя тормозить ногами. По окончании спуска следует незамедлительно покинуть зону катания.

Также нельзя прикреплять тюбинги друг к другу «паровозиком», они могут перевернуться. Опасно садиться на тюбинг вдвоем, из него можно вылететь. Однако взрослые часто садят с собой детей, что приводит к серьезным детским травмам.

Ни в коем случае не привязывайте надувные санки к транспортным средствам. Соблюдение этих правил поможет вам покататься и при этом избежать травм и других неприятных моментов.

Людмила

КАСПЕРОВИЧ