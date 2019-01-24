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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января

25.01.2019 12:04 — Новости Общества | БелТА  
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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января
Фото из архива

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, ночью слабая метель. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, ночью и утром по востоку порывы до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, днем будет 4-10 градусов ниже нуля.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
 
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