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Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января
25.01.2019 12:04 — Новости Общества | БелТА
Фото из архива
25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Будет облачно с прояснениями. На большей части территории ожидается снег, ночью слабая метель. Местами на дорогах сохранится гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, ночью и утром по востоку порывы до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 8-14 градусов мороза, днем будет 4-10 градусов ниже нуля.-0-
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25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 26 января, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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