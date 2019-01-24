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«Истинно раскаиваюсь». Главврач центра бальнеолечения в последнем слове на суде читал свои стихи

25.01.2019 12:15 — Новости Общества | Tut.by  
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«Надеюсь, принимая решение, суд учтет и глубину моего проступка, и мою предыдущую деятельность», — сказал во время последнего слова Сергей Корытько. Бывшего главврача Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения обвиняют в получении взятки в 2 тысячи долларов. Дело разбирает суд Заводского района Минска.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Поддержать Сергея Корытько во время последнего слова в суде пришли родные и коллеги. В начале выступления обвиняемый извинился перед близкими, сотрудниками центра и «своей совестью» за неприятности, которые принес своим необдуманным поступком.

— Хочу сказать, что я истинно раскаиваюсь, — отметил он. — Если кто-то не верит, прошу прочитать мою последнюю книгу, которая называется «Мой лёс», там написана вся правда.

В последнем слове бывший главврач рассказал, что с отличием закончил школу и Гродненский медуниверситет. Описал работу медиком в Аксаковшине, НИИ традиционной медицины и центре реабилитации и бальнеолечения. Вспомнил, заслуги в литературе и общественной деятельности.

— По моим стихам был подготовлен гимн белорусских медиков, — сказал Сергей Корытько. — Вместе с народным артистом Эдуардом Зарицким.

Сейчас, с сожалением отметил обвиняемый, «с учетом моей личности» он, возможно, не будет утвержден.

— Я всегда был патриотом белорусской земли, — продолжил Сергей Корытько. — Это звучит в моих стихах, — сказал он, завершив свое выступление строками, которые посвятил Родине. — И Беларусь, славянская жанчына — адзiная, каханая мая. Я толькi ёй адкрыю свае сэрца, яна мая ахова ад бяды. И прынясу удзячнасць ёй и вернасць праз лёсам дараваныя гады.

Приговор суд огласит 28 января.

Экс-главврача, напомним, судят за взятки в 2 тысячи долларов. Обвинение ему предъявлено по ч. 1 ст. 430 УК РБ (Получение взятки). Владимир Ладутько — бизнесмен, который передал медику деньги, утверждает, что это была благодарность: медцентр закупил у их фирмы один аппарат, намечалась покупка второго. Второй тендер, правда, выиграла другая фирма.

Во время судебных прений гособвинитель запросил для Сергея Корытько два с половиной года ограничения свободы без направления в учреждение открытого типа, а также конфискацию имущества.

Защитник же обвиняемого отметил, что Сергею Корытько 66 лет.

— Более 32 лет мой подзащитный работал в должности главного врача, — отметил во время прений адвокат обвиняемого. — Это человек уникальный в своем роде. Подобных примеров в истории БССР и Беларуси не имеется.

 
Теги: Минск
 
 
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«Надеюсь, принимая решение, суд учтет и глубину моего проступка, и мою предыдущую деятельность», - сказал во время последнего слова Сергей Корытько.
 
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