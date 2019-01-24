Злоупотребление алкоголем — главная причина совершения преступлений и трагических последствий

В целях координации и организации эффективности профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе их имущественной безопасности, сосредоточении усилий на профилактике пьянства, преступлений в общественных местах, результативности в борьбе с преступностью в сфере экономики, прокуратурой района постоянно анализируется криминогенная обстановка в районе, субъектам профилактики правонарушений, руководителям предприятий, организаций и учреждений направляются требования о неукоснительном исполнении законодательства, направленного на поддержание законности и правопорядка на территории района.

Вместе с тем, анализ криминогенной обстановки, сложившейся на территории района, свидетельствует, что она продолжает оставаться непростой. Так, в 2018 году в районе зарегистрировано 3 умышленных убийства, наблюдается рост уголовно-наказуемых хулиганств и краж имущества граждан.

Из материалов уголовных дел усматривается, что, как правило, преступления против жизни и здоровья граждан совершают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, постоянно устраивающие скандалы, ссоры, избивающие родственников, соседей либо угрожающие им убийством, которые длительное время оставались вне поля профилактического воздействия правоохранительных органов и иных субъектов профилактики правонарушений. Многие из них, хотя и не осуждались ранее за насильственные действия, тем не менее использовали в повседневной жизни именно такую форму разрешения межличностных конфликтов. Сторонняя наблюдательность и формализм в профилактической работе некоторых должностных лиц субъектов профилактики правонарушений способствует безнаказанности злоупотребляющих спиртным дебоширов и других правонарушителей, и как правило, приводит к совершению ими как корыстных преступлений с целью продажи похищенного и покупки за вырученные деньги спиртных напитков, так и порой к совершению особо тяжких преступлений с трагическими последствиями.

Так например, к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима за совершение убийства односельчанки осужден житель д.Пудовня.

Расследованием уголовного дела было установлено, что совершению этого особо тяжкого преступления предшествовало совместное распитие жертвой и преступником спиртных напитков.

26.11.2018 Дрибинским РОСК по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь, возбуждено уголовное дело в отношении жителя г.п.Дрибин, который в вечернее время суток 23 и 24 ноября 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме своего престарелого отчима, в ходе ссор, возникавших на почве личных неприязненных отношений, с особой жестокостью избивал последнего, в результате чего тот скончался от травматического шока.

Совместное распитие спиртного предшествовало умышленному убийству жителя д.Трилесино, совершенному 27.12.2018 с особой жестокостью его односельчанами, которые затем с целью сокрытия этого преступления вывезли труп на санях к лесу и выбросили в снег.

В 2018 году правоохранительными органами района было возбуждено 7 уголовных дел по фактам угрозы убийством. В ходе расследования этих уголовных дел было установлено, что все обвиняемые во время совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.

В прошедшем году в районе имели место случаи гибели людей после злоупотребления спиртными напитками. Таков результат их беспечности: при обращении с огнем (погибло 5 граждан), суицида после распития спиртного (1), не единичны факты смерти в результате отравления алкоголем (3 человека), гибели в результате ДТП, когда потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил правила дорожного движения (1 гражданин) и гибели в результате утопления (1).

Конечно, принимаемые правоохранительными, местными исполнительными и распорядительными органами, другими субъектами профилактики правонарушений меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом, оказывают положительное влияние на стабилизацию криминогенной обстановки в районе, однако, статистические данные свидетельствуют о том, что эта работа требует принятия дополнительных мер, направленных на искоренение этого зла, создания в обществе обстановки осуждения и нетерпимого отношения к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, и в связи с этим ведущих антиобщественный образ жизни, ставящим свои семьи в тяжелое материальное положение, создающим невыносимую моральную обстановку. Хочется надеяться на помощь в преодолении пьянства и алкоголизма всех законопослушных граждан, ведь безразличие в итоге становиться следствием новых бед и преступлений, в том числе и в отношении тех, кто надеется, что такие проблемы его не коснутся.

Николай Шпиталёв, прокурор Дрибинского района советник юстиции

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Злоупотребление алкоголем — главная причина совершения преступлений и трагических последствий В целях координации и организации эффективности профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе их имущественной...