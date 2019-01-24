ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Злоупотребление алкоголем — главная причина совершения преступлений и трагических последствий

25.01.2019 — Новости Общества | Савецкая вёска  
Размер текста:
A
A
A

В целях координации и организации эффективности профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе их имущественной безопасности, сосредоточении усилий на профилактике пьянства, преступлений в общественных местах, результативности в борьбе с преступностью в сфере экономики, прокуратурой района постоянно анализируется криминогенная обстановка в районе, субъектам профилактики правонарушений, руководителям предприятий, организаций и учреждений направляются требования о неукоснительном исполнении законодательства, направленного на поддержание законности и правопорядка на территории района.
Вместе с тем, анализ криминогенной обстановки, сложившейся на территории района, свидетельствует, что она продолжает оставаться непростой. Так, в 2018 году в районе зарегистрировано 3 умышленных убийства, наблюдается рост уголовно-наказуемых хулиганств и краж имущества граждан.
Из материалов уголовных дел усматривается, что, как правило, преступления против жизни и здоровья граждан совершают лица, злоупотребляющие спиртными напитками, постоянно устраивающие скандалы, ссоры, избивающие родственников, соседей либо угрожающие им убийством, которые длительное время оставались вне поля профилактического воздействия правоохранительных органов и иных субъектов профилактики правонарушений. Многие из них, хотя и не осуждались ранее за насильственные действия, тем не менее использовали в повседневной жизни именно такую форму разрешения межличностных конфликтов. Сторонняя наблюдательность и формализм в профилактической работе некоторых должностных лиц субъектов профилактики правонарушений способствует безнаказанности злоупотребляющих спиртным дебоширов и других правонарушителей, и как правило, приводит к совершению ими как корыстных преступлений с целью продажи похищенного и покупки за вырученные деньги спиртных напитков, так и порой к совершению особо тяжких преступлений с трагическими последствиями.
Так например, к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии усиленного режима за совершение убийства односельчанки осужден житель д.Пудовня.
Расследованием уголовного дела было установлено, что совершению этого особо тяжкого преступления предшествовало совместное распитие жертвой и преступником спиртных напитков.
26.11.2018 Дрибинским РОСК по признакам преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 УК Республики Беларусь, возбуждено уголовное дело в отношении жителя г.п.Дрибин, который в вечернее время суток 23 и 24 ноября 2018 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в доме своего престарелого отчима, в ходе ссор, возникавших на почве личных неприязненных отношений, с особой жестокостью избивал последнего, в результате чего тот скончался от травматического шока.
Совместное распитие спиртного предшествовало умышленному убийству жителя д.Трилесино, совершенному 27.12.2018 с особой жестокостью его односельчанами, которые затем с целью сокрытия этого преступления вывезли труп на санях к лесу и выбросили в снег.
В 2018 году правоохранительными органами района было возбуждено 7 уголовных дел по фактам угрозы убийством. В ходе расследования этих уголовных дел было установлено, что все обвиняемые во время совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.
В прошедшем году в районе имели место случаи гибели людей после злоупотребления спиртными напитками. Таков результат их беспечности: при обращении с огнем (погибло 5 граждан), суицида после распития спиртного (1), не единичны факты смерти в результате отравления алкоголем (3 человека), гибели в результате ДТП, когда потерпевший, находясь в состоянии алкогольного опьянения, грубо нарушил правила дорожного движения (1 гражданин) и гибели в результате утопления (1).
Конечно, принимаемые правоохранительными, местными исполнительными и распорядительными органами, другими субъектами профилактики правонарушений меры по борьбе с пьянством и алкоголизмом, оказывают положительное влияние на стабилизацию криминогенной обстановки в районе, однако, статистические данные свидетельствуют о том, что эта работа требует принятия дополнительных мер, направленных на искоренение этого зла, создания в обществе обстановки осуждения и нетерпимого отношения к лицам, злоупотребляющим спиртными напитками, и в связи с этим ведущих антиобщественный образ жизни, ставящим свои семьи в тяжелое материальное положение, создающим невыносимую моральную обстановку. Хочется надеяться на помощь в преодолении пьянства и алкоголизма всех законопослушных граждан, ведь безразличие в итоге становиться следствием новых бед и преступлений, в том числе и в отношении тех, кто надеется, что такие проблемы его не коснутся.
Николай Шпиталёв, прокурор Дрибинского района советник юстиции

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целях координации и организации эффективности профилактической работы по обеспечению безопасности жизни и здоровья граждан, в том числе их имущественной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Погода в выходные: снега больше, морозы - слабее
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика