ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали россиянина с «богатым» ассортиментом наркотиков на 50 тысяч долларов

25.01.2019 12:39 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Милиция задержала в столице 28-летнего россиянина. При обыске у него нашли большой набор запрещенных веществ — от ЛСД и экстэзи до "марок" и кокаина. Оказалось, мужчина уже «прославился» на родине, а здесь он скрывается с поддельным паспортом. Подробности рассказали в милиции Минской области.


Фото: пресс-служба УВД Миноблисполкома

По данным милиции, мужчина причастен к обороту наркотиков в России. Пытаясь избежать наказания на родине он ускользнул в Минск с поддельным паспортом, хотя и числился в межгосударственном розыске.

В белорусской столице он наладил сбыт, а планировал расширяться в пределах Минского района, пришли к выводу милиционеры. Мужчина получал координаты тайников от поставщика наркотиков, а затем раскладывал товар для продажи потребителям.

«Перечень запрещенных веществ поражает», — отметила официальный представитель УВД Надежда Ерашова.

Во время обыска в личных вещах и квартире обнаружили 230 граммов особо опасного параметилэфедрона, еще 250 — экстези, 65 граммов кокаина и 120 граммов кетамина, 650 психотропных «марок» с ЛСД, а также 600 таблеток с экстези.

Общая стоимость изъятого — более 50 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотиков, психотропных веществ), за что грозит от 8 до 15 лет в колонии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости общества
 
Злоупотребление алкоголем — главная причина совершения преступлений и трагических последствий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика