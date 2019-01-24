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Погода в выходные: снега больше, морозы - слабее

25.01.2019 12:35 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящие выходные дни на территории Беларуси ожидается зимний характер погоды, атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, прибавят снега — особенно в восточных районах страны, а морозы немного ослабеют. Об этом TUT.BY сообщили в Белгидромет Минприроды.


Фото: Reuters

26 января, в субботу, атмосферные фронты принесут на большую части территории Беларуси снег, который ночью будет сопровождаться слабой метелью. Местами на дорогах сохранится гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −8… 14°С, максимальная температура днем по стране −4…10°С.

В воскресенье, 27 января, ночью на большей части территории, днем местами по стране кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит в основном −7…14°С, местами при прояснениях она понизится до −17°С, максимальная температура днем −4…11°С.

28 января, в понедельник, ожидается морозная погода. Ночью местами, днем на большей части территории страны пройдет снег. Ночью местами слабый туман. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью составит −10...15°С, при прояснениях воздух охладится до −16…20°С, по юго-западу Беларуси морозы слабее и там ночная температура −7…9°С; максимальная температура днем −1…8°С, местами −9…10°С.

Во вторник, 29 января, погодные условия будут определять атмосферные фронты, которые принесут теплый воздух с юго-запада Европы. Ожидается сырая погода, температурный фон существенно повысится. На большей части территории страны ожидаются осадки — снег, мокрый снег, по югу страны с дождем. В отдельных районах туман, гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −5...12°С, по юго-западу страны она не опустится ниже −1…4°С, максимальная температура днем составит −3…+2°С.

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В предстоящие выходные дни на территории Беларуси ожидается зимний характер погоды, атмосферные фронты, смещающиеся с юго-запада Европы, прибавят снега - особенно...
 
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