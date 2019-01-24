Может ли выпускник получить перераспределение, если не дали обещанного жилья - отвечает адвокат

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Очередной материал рубрики "Право на защиту: советы адвоката" будет полезен будущим выпускникам вузов. Молодые люди, как правило, знают ответы на самые распространенные вопросы: распределят ли по их желанию, можно ли перераспределиться и сколько придется выплатить, если нет желания работать там, куда направят. Адвокаты юридической консультации Октябрьского района Гродно расскажут о некоторых частных ситуациях.

Житель Бреста получил высшее образование в Минске. Сейчас как молодой специалист работает в столичной фирме. Где он может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий: в Минске или в Бресте?

Как отметила адвокат Оксана Шупицкая, этот вопрос регламентирован Положением о порядке учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда, утвержденным указом от 29 ноября 2005 года №565 "О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений".

Учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Беларуси ведется по месту их постоянного жительства и по месту работы. Об этом говорится в пунктах 5, 6 положения. В частности, в п.6 отмечается, что учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, работающих (проходящих службу) в госорганах, других организациях, их филиалах и представительствах (в том числе по совместительству), ведется по месту работы (службы) этих граждан, а по их желанию - также и по их месту жительства.

Учет по месту постоянного жительства ведут администрации районов в городах или исполнительные комитеты. Таким образом, имея постоянное место жительства в Бресте, человек может стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в местном исполнительно-распорядительном органе в этом городе.

В Минске можно стать на такой учет только по месту работы. Как следует из п.7 положения, гражданин совместно с членами своей семьи вправе состоять на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по месту жительства, а также по месту работы (службы) каждого ее члена.

А если студент учился на платном? Может ли он в этом случае по окончании вуза стать на такую очередь в Минске?

Положение оговаривает, что на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий не принимаются граждане, прибывшие в Минск из других населенных пунктов, в течение 10 лет со дня регистрации их по месту жительства в Минске. Молодые специалисты, которые получили профессионально-техническое, среднее специальное или высшее образование за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и которым место работы предоставлено путем распределения, составляют исключение.

Таким образом, студент, окончивший платное отделение вуза, не может быть принят на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске в течение 10 лет со дня его регистрации в этом городе по постоянному месту жительства.

После окончания педагогического колледжа я должна была отрабатывать по специальности два года. Вместо этого решила продолжить обучение и поступила в университет на платное. Должна ли я отработать эти два года, если по какой-то причине заберу документы из вуза?

Да, не получив высшего образования вне зависимости от причин, необходимо будет отработать по распределению установленный срок. Для тех, кто получил среднее специальное образование, это два года.

Студент поступил на платное, но затем за хорошую успеваемость и активную общественную работу перевелся на бюджет. Сколько лет ему нужно проучиться на бюджете, чтобы по окончании вуза получить распределение?

Согласно ч.1 ст.83 Кодекса об образовании, распределение - процедура определения места работы выпускника, осуществляемая государственным учреждением образования или в случаях, установленных правительством, госорганом в целях социальной защиты выпускников, удовлетворения потребностей отраслей экономики и социальной сферы в специалистах, рабочих, служащих.

Распределение предоставляют выпускникам, получившим среднее специальное или высшее образование I ступени, если не менее половины срока обучения финансировалось за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов и осуществлялось в дневной форме получения образования. Таким образом, студенту, чтобы получить распределение, необходимо проучиться на бюджетном отделении не менее половины срока обучения.

Подлежат ли распределению беременные или им дают свободный диплом?

Да, подлежат распределению, отметила адвокат Ирина Слаута. В соответствии с постановлением Совета Министров от 30 ноября 2011 года №821 (с изменениями и дополнениями), Кодексом об образовании место работы для выпускников в ходе распределения определяется учреждением образования или государственным органом самостоятельно с учетом имеющихся заявок и заключенных договоров о взаимодействии. Комиссия принимает решение о распределении выпускника с учетом его состояния здоровья, семейного положения и места жительства семьи.

Для выпускников, которые относятся к категории беременных женщин, матерей (отцов), имеющих ребенка в возрасте до трех лет на дату принятия решения о распределении, место работы предоставляется по их желанию и при наличии возможности по их месту жительства. Вам необходимо предоставить в комиссию медицинскую справку о состоянии здоровья и справку о месте жительства и составе семьи.

Мне как молодому специалисту по месту распределения обещали жилье (сам я иногородний). Но по факту его не предоставили. Является ли это основанием для перераспределения? Что можно предпринять, чтобы жилье все же дали? Если я сниму квартиру или комнату, мне возместят расходы?

В соответствии со ст.85 Кодекса об образовании, непредоставление жилья молодому специалисту не является основанием для перераспределения. Вопросы предоставления жилья, обеспечения местами в общежитиях организаций независимо от их ведомственной подчиненности либо выделения средств для компенсации затрат на наем жилья необходимо решать с нанимателем либо через местные исполнительные и распорядительные органы.

После окончания вуза уже второй год отрабатываю по распределению не по основному месту жительства. Могу ли я уволиться без возмещения стоимости обучения или перевестись на работу в родной город? Дело в том, что дома необходимо ухаживать за инвалидом первой группы, больше это делать некому.

В вопросе не конкретизировано, кто в семье является инвалидом I группы. Если у молодого специалиста в течение срока распределения возникают обстоятельства, при которых место работы выпускнику предоставляется в порядке, предусмотренном п.6 ст.83 Кодекса об образовании, то это является основанием для перераспределения. Вы попадаете под категорию лиц, указанных в этой статье, если имеете одного из родителей, или мужа (жену) инвалида I или II группы, или ребенка-инвалида. Место работы предоставляется по вашему желанию и при наличии возможности по месту жительства родителя, мужа (жены), ребенка-инвалида.

Для рассмотрения вопроса о перераспределении необходимо обратиться в учреждение образования, направившее на работу. В случае невозможности перераспределения по месту жительства комиссия предоставит вам право на самостоятельное трудоустройство. В этой ситуации вы освобождаетесь от возмещения средств, затраченных государством на обучение.

Обучаюсь на последнем курсе по гуманитарной специальности за счет средств бюджета. Могу ли я после университета поступить в технический вуз или для начала придется пройти отработку?

В соответствии со ст.83 Кодекса об образовании, выпускники, получившие высшее образование I ступени, которым место работы предоставлено путем распределения, обязаны отработать срок обязательной работы по распределению два года. Исключение составляют лица, принятые в год получения высшего образования I ступени в учреждения образования для получения высшего образования II ступени за счет средств республиканского бюджета в дневной форме и получившие соответствующее образование.

Так как вы намерены поступить в другой вуз, а это возможно только на платной основе, вам необходимо пройти обязательную отработку по распределению.

Оканчиваю университет в Минске, куда поступала с целевым направлением от Могилевской области. Вышла замуж за военного, который служит в Минске. Куда меня направят работать: по целевому направлению либо по месту работы мужа?

Адвокат Елена Шафеева обратила внимание: в законодательстве оговорено, что выпускники, направленные на работу в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста (рабочего, служащего) и работающие, в течение срока обязательной отработки могут быть перенаправлены на работу в случаях, если место работы предоставляется в порядке п.6 ст.83 Кодекса об образовании.

В данном случае место работы при наличии возможности предоставляется по месту жительства мужа (жены) из числа военнослужащих Вооруженных Сил Беларуси, других войск и воинских формирований республики (за исключением военнослужащих, проходящих срочную военную службу, службу в резерве, курсантов).

Студент из Минска получил распределение в Гродно. Нужно ли ему регистрироваться по месту работы?

В числе гарантий и компенсаций, установленных молодым специалистам, не предусмотрено обеспечение жилым помещением по месту первого места работы, в связи с чем у него отсутствует обязанность регистрации по месту направления на работу по распределению.

Могут ли выпускника, которого направили по распределению на работу, оформить на место сотрудника в декретном отпуске?

Запрета на заключение с молодым специалистом срочного трудового договора на время выполнения обязанностей временно отсутствующего работника нет. Поэтому молодого специалиста могут принять на работу на период выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, за которым, в соответствии с Трудовым кодексом (ТК), сохраняется место работы, заключив с ним в соответствии с п.4 ч.1 ст.17 ТК срочный трудовой договор.

По месту распределения отработал почти год, затем призвали в армию. Должен ли я после армии отработать оставшийся срок?

Согласно ст.83 Кодекса об образовании, в срок обязательной работы по распределению по желанию выпускника засчитываются период военной службы по призыву, службы в резерве в Вооруженных Силах Беларуси, других войсках и воинских формированиях страны, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, иные периоды, определяемые правительством.

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