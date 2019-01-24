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Лукашенко ужесточил антитабачный закон
25.01.2019 13:05 — Новости Общества | БДГ
В список мест, свободных от курения, вошли подземные переходы, стоянки автотранспорта, лифты.
Перечень мест, где нельзя курить, расширен новым антитабачным декретом президента, подписанным 24 января. Внесены изменения в аналогичные нормативные правовые акты, регулирующие в республике оборот табака.
С 24 января запрещено курить:
В целях поэтапного ограничения доступности табачных изделий (и также электронных сигарет) запрещается написание на вывесках объектов торговли слов, сходных с наименованиями табачных изделий.
Документом определяется, что с 2020 года магазины должны площадью более 1000 кв.м быть оборудованы специальными табачными отделами. С 2022 года табачные изделия будет запрещено продавать на общих кассах.
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В список мест, свободных от курения, вошли подземные переходы, стоянки автотранспорта, лифты.
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