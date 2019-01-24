Лукашенко ужесточил антитабачный закон

В список мест, свободных от курения, вошли подземные переходы, стоянки автотранспорта, лифты.

Перечень мест, где нельзя курить, расширен новым антитабачным декретом президента, подписанным 24 января. Внесены изменения в аналогичные нормативные правовые акты, регулирующие в республике оборот табака.

С 24 января запрещено курить:

в автомобилях, если в них едут дети до 14 лет

на детских площадках

во вспомогательных помещениях жилых домов и лифтах

на рабочих местах, которые расположены в жилых домах

в подземных переходах, на остановках автотранспорта и посадочных площадках

на территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей и учреждений образования.

В целях поэтапного ограничения доступности табачных изделий (и также электронных сигарет) запрещается написание на вывесках объектов торговли слов, сходных с наименованиями табачных изделий.

Документом определяется, что с 2020 года магазины должны площадью более 1000 кв.м быть оборудованы специальными табачными отделами. С 2022 года табачные изделия будет запрещено продавать на общих кассах.