ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко ужесточил антитабачный закон

25.01.2019 13:05 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

В список мест, свободных от курения, вошли подземные переходы, стоянки автотранспорта, лифты.

Перечень мест, где нельзя курить, расширен новым антитабачным декретом президента, подписанным 24 января. Внесены изменения в аналогичные нормативные правовые акты, регулирующие в республике оборот табака.

С 24 января запрещено курить:

  • в автомобилях, если в них едут дети до 14 лет
  • на детских площадках
  • во вспомогательных помещениях жилых домов и лифтах
  • на рабочих местах, которые расположены в жилых домах
  • в подземных переходах, на остановках автотранспорта и посадочных площадках
  • на территориях и в помещениях спортивно-оздоровительных лагерей и учреждений образования.

В целях поэтапного ограничения доступности табачных изделий (и также электронных сигарет) запрещается написание на вывесках объектов торговли слов, сходных с наименованиями табачных изделий.

Документом определяется, что с 2020 года магазины должны площадью более 1000 кв.м быть оборудованы специальными табачными отделами. С 2022 года табачные изделия будет запрещено продавать на общих кассах.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В список мест, свободных от курения, вошли подземные переходы, стоянки автотранспорта, лифты.
 
Новости дня
Новости общества
 
В Минске задержали россиянина с «богатым» ассортиментом наркотиков на 50 тысяч долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.01.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика